Rueda asegura que Feijóo "siempre cumple sus compromisos" con Galicia, por lo que "quedan cuatro años" de legislatura

Asegura que la Xunta hará "todo lo posible" para "convencer" a la Iglesia de una prórroga del Año Santo: "Hay causas más que justificadas"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, ha asegurado este lunes que Alberto Núñez Feijóo "siempre cumple sus compromisos" con Galicia, por lo que, ante un eventual salto del presidente gallego a la política estatal, ha recordado que acaba de ganar sus cuartas elecciones y que todavía quedan "cuatro años por delante" de legislatura.

Así lo ha manifestado el número dos del Ejecutivo gallego en una entrevista a la Cadena Ser, recogida por Europa Press, en la que ha confesado su "orgullo" por compartir Gobierno con Feijóo, al que siempre sitúan en las quinielas para presidir el PP nacional.

"Hay muchas conversaciones interesadas sobre ese tema", ha dicho Rueda, para seguidamente explicar que si esa es "la opinión generalizada" es porque "lo está haciendo bien y es buen gobernante".

En esta coyuntura, el también líder del PP de la provincia de Pontevedra ha recordado que ahora la formación tiene a Pablo Casado como presidente nacional y que Feijóo "hace dos años y medio tuvo la oportunidad de optar a la Presidencia y dijo que se quería quedar en Galicia".

"Nos quedan cuatro años por delante y, por lo que vi yo hasta ahora, siempre cumplió sus compromisos. Y su compromiso es trabajar en un momento tan difícil como presidente de la Xunta", ha remachado, sin desvelar si el salto a Madrid está en la mente del de Os Peares.

Feijóo, quien lleva casi una década con Rueda como vicepresidente único, nombró hace más de un mes a Francisco Conde como su vicepresidente segundo en el área de economía.

Preguntado sobre si estos movimientos se deben leer en clave sucesoria al frente del PP gallego, Rueda los ha limitado a que tanto él como Conde son "los dos señalados para intentar coordinar, cada uno en su parcela", las políticas de la Administración en la legislatura "más complicada".

LAS DISCUSIONES "NO AYUDAN"

En otro orden de cosas, el vicepresidente primero de la Xunta ha dicho tener claro que "las discusiones entre administraciones --como las ocurridas estos días entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid-- y, por tanto, entre los políticos que las gobiernan, no ayudan a nada" en la actual situación de pandemia.

"Después podemos entrar en quién tiene razón en cada momento, pero al final hay una discusión y la gente lo que quiere es que no haya discusiones, porque quien está discutiendo muchas veces está perdiendo el tiempo", ha ahondado.

Frente a la confrontación, Rueda ha reivindicado la "lealtad" de la Xunta de Galicia con el Ejecutivo central pese a la existencia de discrepancias. En este sentido, ha destacado que la Administración gallega trata de ser "objetiva" en sus decisiones para superar la pandemia, para lo cual cuenta con un comité clínico.

Ante el panorama de crisis económica que se vislumbra en el futuro próximo como consecuencia inmediata de la pandemia, el vicepresidente gallego ha reconocido que la recuperación "va a depender de cómo sea la situación sanitaria", aunque en Galicia "es mejor que en muchos otros sitios". "Toquemos madera", ha apostillado.

GALICIA COMO "DESTINO SEGURO"

Con respecto al turismo, un área que ahora depende de su departamento, ha remarcado que también "sufre menos" en Galicia que en otras áreas de España, lo cual "se debe a muchas cosas". Entre ellas, que la Comunidad "se empieza a percibir como un destino más seguro, apetecible y amable".

Con el Xacobeo 2021 a la vuelta de la esquina, Rueda reconoce que el coronavirus obligará a replantearlo como un Año Santo que la Xunta aboga por que sea "más doméstico" y "con más actos, más pequeños y repartidos por todo el territorio".

Eso sí, el vicepresidente ha reiterado la voluntad de la Administración gallega por prorrogar hacia 2022 el Xacobeo, para lo que espera contar con el visto bueno de la Iglesia: "Vamos a hacer todo lo posible para convencerles de que hay causas más que justificadas para esa prórroga".

El objetivo sería "no renunciar a que el Xacobeo sea un gran Xacobeo" y que los actos "más potentes" se hiciesen "un poco más tarde" en caso de que se produzca esa prórroga. "Pero si la Iglesia no acompaña, no hay mucho que hacer", ha reconocido.

ALCOA SAN CIBRAO

Sobre el futuro de la planta de aluminio en San Cibrao, en Cervo (Lugo), después de que Alcoa anunciase el viernes el despido colectivo de más de 500 trabajadores --que el comité impugnará ante la justicia--, Rueda ha afirmado en la Cadena Ser que la Xunta intentará "hasta el último momento" que la multinacional "acabe entrando en razón".

En sus palabras, la compañía "está teniendo un comportamiento absolutamente irresponsable y desleal" y el Gobierno gallego estará "enfrente".

Ante una posible intervención pública de la factoría, el vicepresidente primero de la Xunta ha dicho confiar en que se pueda lograr una solución antes, "mientras haya una esperanza de que Alcoa no obligue a esas medidas tan drásticas".