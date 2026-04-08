Rueda avanza una ampliación de capital de Recursos de Galicia para una mayor participación pública en proyectos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha avanzado que, en las próximas semanas, la Administración autonómica, junto con sus socios, llevará a cabo una ampliación de capital de Recursos de Galicia para que las gallegas y gallegos gestionen o participen en cada vez más instalaciones y explotaciones.

En su discurso de arranque del debate de política general, Rueda se ha mostrado convencido de que el desarrollo de las renovables tiene que venir acompañado de beneficios directos para los lugares en los que se instalen, para lo que la Xunta apuesta por la "formula pionera" de Recursos de Galicia.

El máximo mandatario autonómico, que se ha referido a los descuentos del 80% en la factura de la luz con los que contará medio millar de hogares de A Mariña, ha sostenido que esto es tan solo una muestra de lo que se puede lograr con la extensión de este sistema.

Por ello, ha subrayado que el Gobierno gallego blindará el retorno social y económico, con nuevos descuentos en las facturas energéticas para particulares y empresas.

El presidente de la Xunta ha sostenido que "siempre que haya una oportunidad, compatible con el respeto industrial, compatible con el respeto a las normas" el Gobierno gallego "va a aprovecharla" y ha asegurado que "no tiene ningún sentido dejarlas por sistema a otros".

Todo ello en un discurso en el que ha cargado contra el "uso partidista" por parte del Gobierno de la red eléctrica para "estrangular proyectos que en otros territorios contarían con el apoyo incondicional", en referencia a Altri. "Toda una provincia sin planificación eléctrica por una maniobra política", ha censurado.

SECTOR AEROESPACIAL Y MINAS

En su comparecencia en el Pazo do Hórreo, además, ha asegurado que el Gobierno gallego está atento a las nuevas oportunidades en el sector aeroespacial y de defensa, para lo que cuenta con una estrategia que busca movilizar 900 millones y ha dicho que este mismo año licitará los primeros acuerdos de asociación, para atraer a Galicia inversiones en estos ámbitos.

También se ha referido a las "oportunidades del sector minero" y ha anunciado que la Xunta lanzará este año un nuevo concurso de derechos mineros similar al del pasado año, que permitió 20 nuevas prospecciones.