Rueda avisa: será "beligerante" con el Gobierno "mientras siga la desarticulación del Estado de las Autonomías"

Rueda en el hemiciclo. - ÁLVARO BALLESTEROS / EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha aprovechado su primera intervención en el Debate sobre o Estado da Autonomía que se celebra en la Cámara autonómica para reiterar sus críticas y demandas al Gobierno que dirige en diversos ámbitos --desde financiación a infraestructuras--, al tiempo que le ha enviado un mensaje: no va a cesar la "beligerancia" mientras "sea necesario".

"Seguiremos con una actitud beligerante mientras sea necesario y mientras sigamos asistiendo a la desarticulación o desmembramiento del Estado de las Autonomías", ha sentenciado durante la sesión de la mañana, ante una tribuna en la que, entre otros invitados, entre ellos la madre y la mujer del presidente, estaba el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco.

"Los criterios de decisión del Gobierno central, señorías, no pueden guiarse por los intereses de ningún partido, por los intereses personales de ningún gobernante, para mantenerse en el poder", ha proclamado.

"De ningún partido que está en el poder, ni mucho menos de minorías cuya ideología se basa en muchos casos, precisamente, en no creer, en rechazar la España de la que pretenden obtener todos los recursos posibles. Ya basta de negociaciones sobre la mesa", ha agregado, antes de insistir en que la Xunta luchará por una financiación autonómica "justa".

"Galicia nunca va a asumir repartos que condenen a nuestra tierra a la desigualdad crónica", ha advertido el presidente gallego, quien ha lanzado otras críticas al Ejecutivo estatal, desde la "deuda" en financiación de dependencia a "falta de compromiso" con infraestructuras y la situación de las conexiones ferroviarias.

Ha citado la AP-9 para insistir en que la Xunta mantiene sus tres reivindicaciones de "transparencia, liberación de la concesión y transferencia, en esa orden", y ha advertido que Renfe "no puede ver Galicia como un lugar donde simplemente hay que hacer caja".

En términos generales, tras constatar que "leyendo Twitter y los sumarios judiciales se puede entender el orden de prioridades en el Ministerio de Transportes", ha urgido "un cambio de rumbo". Pero ha ido un paso más allá y ha criticado al Gobierno "por su deslealtad institucional".

PRÉSTAMOS A LOS AYUNTAMIENTOS

Y si al Gobierno central le ha exigido "lealtad y colaboración", ha reivindicado la que la Xunta presta a los ayuntamientos, a los que destina, ha dicho, este año, 670 millones directamente.

Además, ha aprovechado para anunciar que el Ejecutivo gallego lanzará préstamos de ayuda a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes para que puedan acceder con más facilidad a los programas europeos de desarrollo local, que precisan una cofinanciación que "algunas arcas municipales no se pueden permitir".

ESTABILIDAD Y UNIDAD FRENTE A "POLARIZACIÓN"

En su discurso, Rueda también ha asegurado que quiere avanzar en el "autogobierno" y seguir ganando competencias --avanza a "buen ritmo", ha asegurado, la negociación de autorizar permisos de trabajo a extranjero, que confía en cerrar antes de final de año--.

Y "en un mundo polarizado", ha sentenciado que gana "el que permanece unido". Por ello, ha reivindicado la política "sólida", la "unidad" y la estabilidad de su Gobierno, que defiende "la Galicia del sí", frente a "populismos y demagogias" de quienes, ha afeado, "se oponen a todo por sistema".

"DESDE GALICIA, POR GALICIA Y PARA GALICIA"

"Hace dos años, Galicia escogió unidad, estabilidad y responsabilidad. Galicia escogió soluciones y respuestas. Galicia escogió mirar al futuro con confianza. Desde Galicia, por Galicia y para Galicia. Seguiremos trabajando para cerrar una década que merezca ser resumida en dos palabras: Galicia Calidade", ha aseverado.

"Consolidar la Galicia Calidade" ha sido el punto de arranque y de cierre del discurso del presidente, que ha obviado florituras retóricas y citas literarias, y ha apostado por centrarse en anuncios por bloques sectoriales. La oposición le ha afeado, no obstante, la falta de alusiones a la lucha contra la violencia machista.

Las políticas culturales tampoco tuvieron protagonismo en su discurso --aunque sí se ha referido al pacto por el gallego en el que trabaja el departamento que dirige José López Campos--, y tampoco ha profundizado en el contexto político internacional, en una jornada marcada por el acuerdo para el alto al fuego entre Estados Unidos e Irán.

Ausentes de su discurso inicial --aunque se completarán posturas a lo largo de la tarde-- estuvieron también las ofertas de acuerdo a los grupos de la oposición, con quienes los populares tendrán que negociar este jueves las propuestas de resolución del debate de política general.