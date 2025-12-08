Rueda y Besteiro felicitan a Oliver Laxe por la nominación de Sirât en los Globos de Oro

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, han celebrado este lunes la nominación de Sirât, de Oliver Laxe, en los Globos de Oro en la categoría de mejor película de habla no inglesa y a mejor banda sonora original.

Así, a través de un mensaje en su perfil oficial de la red social 'X', Alfonso Rueda ha remarcado que la cinta de Laxe "no deja" de sumar reconocimientos y consolida "un año brillante" para el audiovisual gallego.

"Galicia emociona, también en el cine. Orgullo máximo", ha recalado el presidente autonómico en su mensaje en la red social.

Por su parte, el secretario xeral del PSdeG ha dado, mediante un mensaje en su perfil de la red social 'X', las felicidades a Laxe y a todo el equipo de Sirât.

"Una película gallega que, desde el desierto de Marruecos al mundo, demuestra la fuerza universal de nuestro talento", ha remarcado el líder de los socialistas gallegos.