Rueda celebra el contrato de Urovesa y confía en que más empresas gallegas se beneficien del alza de gasto en defensa

Rueda, durante su visita a Vilagarcía. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente gallego, Alfonso Rueda, ha celebrado este martes el reciente contrato de Urovesa con Singapur y, tras constatar que el crecimiento del gasto en defensa en el ámbito europeo es "inevitable", ha manifestado que confía en que más firmas autonómicas puedan "beneficiarse" de la coyuntura.

"Creo que en los próximos meses podemos tener buenas noticias en ese sentido", ha pronosticado, en declaraciones a los medios, el presidente gallego, quien en esta jornada ha participado en un acto en Vilagarcía de Arousa. Previamente, había incidido en la estrategia autonómica de ayudas para que empresas puedan transformarse, "al menos en parte", y optar a ese tipo de contratos.

Sobre el contrato de Urovesa, el presidente no ha escatimado en elogios a una firma que ha erigido en "ejemplo de internacionalización y exportación de sus productos de enorme calidad a muchos sitios". Pero

Así, ha recalcado que ahora se abre "una excelente oportunidad" y ha incidido en que es "inevitable" el alza en defensa a nivel europeo, aunque la Xunta pelea porque "se sigan preservando" otras partes "fundamentales" del presupuesto como los fondos de la PAC.

"Pero es cierto que el presupuesto en defensa va a crecer y quien esté bien posicionado tendrá mucha ventaja. Tendrán muchas ventajas ahí las empresas gallegas que llevan mucho tiempo trabajando, desde las más pequeñas y especializadas en tecnología hasta las más grandes que llevan tiempo en este sector", ha destacado.

No en vano, ha insistido en que la coyuntura supone "una magnífica oportunidad" que se puede traducir en "inversiones, creación de puestos de trabajo y en posicionarse para lo que pueda venir en el futuro".

EL ALZA DEL GASTO "VA A SER UNA REALIDAD"

"Ya nos gustaría a todos que no aumentasen los gastos en defensa pero esto va a ser una realidad. Por tanto, lo que tenemos que hacer es aprovechar, entre comillas, esta situación y que al menos se beneficien muchas empresas gallegas", se ha reafirmado.

Lo ha hecho antes de recordar que hay una estrategia diseñada por la Xunta con ayudas para que empresas que no estaban en este sector se puedan transformar, al menos en parte, y puedan optar a contratos. "Y creo que va bien y que en los próximos meses podemos tener buenas noticias en ese sentido", ha zanjado.