Rueda censura que BNG y PSdeG prometan "fórmulas mágicas" para temas "muy complejos": "Ojalá fuera tan fácil"

VIGO, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta y candidato del PPdeG, Alfonso Rueda, ha censurado que el BNG y el PSdeG prometan "fórmulas mágicas" para asuntos "muy complejos" como los problemas en la sanidad o el acceso a la vivienda con propuestas que ve fuera de la "realidad" o que parten de compromisos de "otros gobiernos" que ahora "se conocen" a falta "de tres semanas para las elecciones".

El aspirante a mantener la Presidencia de la Xunta el próximo 18 de febrero ha sido el encargado de cerrar este miércoles en Vigo la ronda de encuentros con candidatos en las elecciones autonómicas organizadas por el Círculo de Empresarios de Galicia.

Allí, Rueda ha manifestado que "ojalá fuera todo tan fácil" como, a su juicio, plantea la oposición a los problemas que afectan a Galicia. "Pero, por desgracia, ni la vida ni la política son tan fáciles", ha aseverado antes de sentenciar que prefiere "seguir mejorando problemas muy complejos para que, al final, acaben desapareciendo".

En esta línea, ha dicho que el PP acude a la cita con las urnas con la premisa de alcanzar la mayoría absoluta porque "otra cosa" no les "vale", con lo que ha señalado que descarta en campaña "comprometer propuestas un poco aventuradas o que no dependan" de él mismo.

Y es que considera que la estrategia del PSdeG y su candidato, José Ramón Gómez Besteiro, parte de lanzar "compromisos que parten del Gobierno central que dependen de unos presupuestos de los que, a día de hoy" no se "sabe nada", ni siquiera, "si se han empazado a hacer" o "se van a aprobar" porque "dependen de la aprobación previa de una ley de amnistía".

Para Rueda, estos "compromisos" se están conociendo "casualmente" a tres semanas de las elecciones cuando se trata de asuntos "que hace años que Galicia estaba reclamando". "Esto yo no lo voy a hacer. Sinceramente, no creo que funcione", ha añadido.

Además, el presidente de los populares gallegos también ha criticado las "fórmulas milagrosas, soluciones muy evidentes y muy fáciles para problemas muy complejos", en alusión velada a las promesas del BNG y su candidata, Ana Pontón.

"Parece que a nosotros, que llevamos gobernando un tiempo, nunca se nos habían ocurrido", ha apuntado antes de señalar las promestas de "enormes prestaciones sanitarias" o la "compra de 14.000 viviendas", como "si todo fuese facilísimo".

Rueda se ha referido así a la propuesta hecha por la candidata frentista este mismo miércoles en la propia ciudad de Vigo, donde ha anunciado que, si llega a la Xunta, promoverá la adquisión de 12.000 viviendas para ponerlas a disposición de la ciudadanía gallega.

Para el presidente, esta promesa no se ajusta a la realidad porque parte de la premisa de que "todo es facilísimo". "Te las van a vender donde tú quieras, al precio que tú quieras", ha ironizado.

Así, ha aseverado que "no" es "capaz" de hacer este tipo de promeasas "porque después no sería capaz de cumplirlas". "Ojalá la política fuera tan fácil, ojalá fuera a dar una varita mágica y proponer soluciones; y, de repente, que aparezcan todos los médicos que ahora mismo estamos buscando y no hay", ha apostillado.

Así las cosas, ha defendido que se presenta a las elecciones con el aval de los últimos años en el Gobierno y las propuestas que se reflejan, por ejemplo, en los presupuestos de la Xunta para este año.

"Que fácil es prometer y luego decir que no tiene recursos y pensar que malo será que en cuatro años la gente se acabe acordando. Yo quiero que todo el mundo se acuerde de todo lo que llevamos en el programa electoral", ha añadido, antes de concluir que "hay algunas cosas" que podría anunciar y le darían "mucha ventaja a dos semanas de las elecciones" pero que no están incluidas en el programa porque "es muy difícil poder cumplirlas".