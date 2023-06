Rueda da por "seguro" que Baltar no intentará renovar como presidente del PP de Ourense

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta y líder del PP gallego, Alfonso Rueda, ha afirmado este jueves que, tras su renuncia a seguir en la Diputación, el jefe de filas de los populares ourensanos, Manuel Baltar, mantendrá este cargo hasta el próximo congreso provincial, pero no intentará revalidar en el próximo cónclave que convoque la formación.

"Eso me ha trasladado él", ha dicho Rueda, en la comparecencia de prensa posterior a la reunión semanal de su Ejecutivo, después de que en la pasada jornada agradeciese el paso dado por el dirigente ourensano e incidiese en que los ciclos tienen un principio y un final.

A preguntas de los medios este jueves, ha añadido que está convencido de Baltar no optará a seguir como líder de los populares ourensanos. "Cuando haya un nuevo congreso en Ourense, estoy seguro de que ya no optará él. Habrá otros candidatos y los compañeros tendrán que decidir", ha esgrimido.

Rueda ha evitado concretar un margen temporal para la celebración de ese congreso, que no será "inmediato", ya que los populares tienen otras prioridades electorales inminentes. Los Estatutos del PP fijan que los congresos se celebran cada tres años y el último provincial se celebró en septiembre de 2021, por lo que lo que su mandato formalmente no se agotaría hasta el mismo mes de 2024.

Sin embargo, Rueda ha dado a entender que la previsión no es extender durante todo ese tiempo la dirección de Baltar. La intención, ha afirmado, no es necesariamente "agotar" los tiempos. De hecho, ha recordado que no sería la primera vez que los populares adelantan los cónclaves en función de otros intereses, y que es una situación aplicable a Ourense y a otros ámbitos.

En cuanto a quién le sustituirá como candidato del PP a la Diputación de Ourense, sin dar por cerrado que se pueda conservar, Rueda ha esgrimido que hay "cantera", al igual que en las otras provincias. En concreto, ha sido preguntado por el regidor de Pereiro de Aguiar, Luis Menor, del que ha dicho que le parece "un magnífico candidato". Eso sí, a renglón seguido, ha precisado que hay "muchos otros" que también lo serían y ha recordado que el alcade va en las listas al Senado.