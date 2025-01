Rueda denuncia la "desigualdad de trato" de Sánchez y Besteiro le insta a apoyar el nuevo decreto del Gobierno

El presidente recuerda al PSdeG sus resultados electorales y el líder socialista le acusa de "callar" ante las desigualdades" de los gallegos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha denunciado la "enorme desigualad de trato" del Ejecutivo de Pedro Sánchez con Galicia durante la sesión de control del Parlamento de Galicia, en la que el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, le ha afeado el voto en contra del PP al decreto que incluía medidas como el alza de las pensiones y las ayudas al transporte, y le ha emplazado a apoyar el nuevo paquete que se votará la próxima semana.

Todo ello en durante el arranque de la sesión de control, en la que el jefe de filas de los socialistas ha acusado al titular de la Xunta de "perpetuar y agravar" las desigualdades de Galicia mientras se niega a aplicar soluciones eficaces. Además, Besteiro ha hecho referencia a la "diferencia" con el conjunto de España, "donde la economía crece", mientras "en Galicia crece la desigualdad a un ritmo mayor" porque, según ha asegurado, en este tema "el PP calla y mira para otro lado".

"Que en estos momentos un socialista ondee la bandera de la igualdad aquí en Galicia, viendo como nos están tratando, es menos creíble que si sus socios del BNG ondean la bandera de España. No le iban a creer a ninguno de los dos", le ha respondido Rueda.

El presidente de la Xunta ha sostenido que para hacer "las cosas todavía mejor" en Galicia "es necesario tener un trato igualitario" de la administración de la que dependen "muchas cosas". Así, ha puesto como ejemplo de esta "desigualdad de trato" el alza de los peajes en las autopistas gallegas que dependen del Estado "mientras bajan muchísimo las que dependen del Estado en otros sitios".

"Hablamos de igualdad ante la ley. La ley de Amnistía: tratamiento desigual para aquellos que les conviene", ha dicho para censurar también que no se haya convocado aún el Consejo de Política Fiscal y Financiera y que "la financiación vaya para los de siempre, en detrimento de los de siempre, entre ellos Galicia".

"Hablamos de igualdad de trato en cuanto a asunción de competencias: Sangre, sudor y lágrimas para cada competencia a la que tiene derecho Galicia", ha sostenido para censurar que "todo sean problemas" para la Comunidad gallega mientras "la misma competencia es transferida vía exprés a las comunidades autónomas que le interesan a PSOE". "Ya me dirá si esto es igualdad", ha dicho.

Frente a este trato, el presidente gallego ha sostenido que los gobiernos del PP subieron un 50% los presupuestos de sanidad respecto a los del bipartito y un 150% los fondos para políticas sociales. "Esa desigualdad es la que le interesa a los gallegos, desigualdad para mejor", ha afirmado para asegurar que su Ejecutivo tiene "bien orientadas las política de igualdad" para "corregir las desigualdades" que el PSOE "provoca".

"Por tanto, si quiere hablar en serio de la igualdad por una vez no se ponga del lado de los de siempre, del lado de sus jefes, pónganse del lado de Galicia", ha sostenido Rueda, que ha acusado a Besteiro de "meter en vena" el argumentario de Ferraz" con una "defensa innecesaria" una vez que ya ha "resuelto su futuro en el PSOE".

"Mantiene el récord por debajo de resultados de un Partido Socialista autonómico y, aún así, lo van a renovar, eso sí que es desigualdad con otros compañeros suyos", le ha trasladado.

BESTEIRO LE ACUSA DE "CALLAR" ANTE LAS DESIGUALDADES

Enfrente, el jefe de filas de los socialistas ha sostenido que las desigualdades en Galicia crecen "a un ritmo mayor" porque "el PP calla y mira para otro lado". Así, ha dicho que en materia de vivienda los precios se dispararon casi un 45% en los últimos años, "mientras que la Xunta sigue sin ofrecer soluciones reales".

"Su única propuesta es la construcción de vivienda pública, pero como no la hicieron en todos estos años, ahora hay que esperar tres o cuatro años para poder acceder a ellas", ha criticado para recordar que los socialistas propusieron un banco público de alquiler que garantizase el acceso a la vivienda en condiciones dignas, pero el PP "votó en contra", dejando desprotegidas a las familias y a la juventud gallega.

Besteiro ha citado la dependencia como el "símbolo de la mayor desigualdad" al señalar que "4.000 personas tienen sus expedientes sin resolver y 1.500 tienen reconocido el derecho a plaza en residencia, pero no hay plazas disponibles ni precios accesibles". "El problema no existe para usted porque usted no lo sufre", le ha afeado Besteiro.

El secretario xeral del PSdeG ha sostenido que la situación "no es mejor" en sanidad por la "discriminación" que sufren los gallegos en el acceso a la atención primaria, especialmente en el rural. Además, se ha referido a la emigración de los jóvenes porque "no ven futuro en Galicia" y se ha referido a la política fiscal de la Xunta para censurar que "favorece a las rentas más altas en lugar de garantizar un reparto justo de los recursos".

PIDE QUE APOYEN LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN SOCIAL

"Desigualdad en el gasto, desigualdad en los ingresos públicos", ha dicho Besteiro, en una sesión de control en la que también ha reprochado a Rueda los "cambios de discurso del PP", que "por la mañana considera patriota a Junts y, por la tarde traidores".

En este punto, Besteiro ha recordado que el PP votó en contra del decreto que incluía la subida de las pensiones y del ingreso mínimo vital, así como las ayudas al transporte y le ha reclamado a Rueda que "rectifique" y "se ponga del lado de la inmensa mayoría de los gallegos y gallegas" apoyando la próxima semana el nuevo decreto. "Por este camino van francamente mal", ha zanjado.