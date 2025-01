Rueda niega que posponer la candidatura de la Ribeira Sacra a Patrimonio Mundial fuese "por beneficiar" a Madrid

Lamenta que se "tergiversen" las palabras de Martínez-Almeida e insiste en que la decisión tomada en 2021 la recomendaban "expertos"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha negado este lunes que, en 2021, la decisión que adoptó el Gobierno gallego para posponer la candidatura de la Ribeira Sacra a Patrimonio de la Humanidad fuese "por beneficiar" a la del Paisaje de la Luz, que impulsaba Madrid.

Así ha respondido este lunes después de las críticas que suscitó unas palabras pronunciadas la pasada semana en Fitur por el alcalde de la capital española, José Luis Martínez-Almeida, quien afirmó que en aquel momento la candidatura de la Ribeira Sacra "tuvo la generosidad de ver" que la madrileña "era más dura".

Sin embargo, Rueda ha explicado que lo que se hizo fue "seguir las indicaciones" que daban "expertos" en estos procesos. Lo que hicieron, ha añadido, fueron recomendaciones "de carácter técnico" conforme a las cuales había que "madurar más" la postulación de la Ribeira Sacra "para poder tener éxito", como augura que pasará "ahora", cuando este enclave ya es una candidatura oficial ante la Unesco.

"Creo que fue lo que se hizo. Se trabajó muy bien durante todo este tiempo y yo espero que tengamos éxito. Esa fue la razón: no permanecer en una candidatura que, probablemente, en esas condiciones, estaría llamada al fracaso. Por lo tanto, esto no fue por beneficiar a nadie que no fuéramos nosotros mismos y, desde luego, no tuvimos ningún tipo de indicación", ha zanjado el presidente gallego.

En este contexto, Rueda ha lamentado "muchísimo" que se "tergiversen" las palabras del alcalde de Madrid, que lo que hizo fue hablar "en sentido coloquial" para manifestar su "querencia" y su "apoyo" a Galicia y a la Ribeira Sacra. "Siempre va a haber gente que haga esto, pero no va a ser gente mayoritaria, ni muchísimo menos", ha apostillado.

Y es que, en palabras del presidente de la Xunta, Martínez-Almeida "siempre" da su apoyo a Galicia y Madrid es "un foco emisor" de turistas que vienen a "dinamizar" la economía.