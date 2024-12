Rueda pide al Gobierno que cumpla su parte en dependencia tras acusarlo Pontón de "vulnerar" derechos de mayores

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha vuelto a reclamar al Gobierno central que "cumpla su parte" en la atención a la dependencia en una sesión de control en la que la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, lo ha acusado de "vulnerar los derechos de los mayores".

El máximo mandatario autonómico y la líder del Bloque han protagonizado este miércoles un cruce de datos sobre la situación de la dependencia en Galicia durante el pleno del Parlamento de Galicia.

En el debate, Pontón ha propuesto duplicar los equipos de valoración de la dependencia y aumentar de 12 a 20 euros la financiación del Servizo de Atención no Fogar (SAF) y ha acusado al Gobierno del PP de "estar vulnerando los derechos de las personas mayores", al deteriorar su calidad de vida y también la de las personas que las cuidan.

Al respecto, Rueda se ha "mostrado encantado" que "por cuarta vez en nueve años" Pontón "se preocupe por los mayores" y le ha replicado a la nacionalista que "no puede pedir que el SAF pase de 12 a 20 euros cuando ya está en 14". "Si hay que aumentarlo, será imprescindible que el Estado cumpla su parte", ha dicho Rueda, como "está en la ley de dependencia".

"No es cuestión de pactar, es cuestión de cumplir la ley", ha sostenido el popular, que se ha referido al pacto de investidura firmado por el BNG con el PSOE como una "carta a los reyes magos" para que "le volviesen a tomar el pelo". "Tan brava aquí y tan mansa allí", ha dicho para asegurar que en el "documento no existen referencias" a la dependencia y que, "si existen", las deben "hacer cumplir".

"El Gobierno de la Xunta tiene que hacer su parte, pero todo el mundo tiene que cumplir", ha sostenido para trasladar que durante el bipartito solo se atendían a 15.000 personas dependientes, mientras que hoy la cifra se sitúa en 77.000.

"Algo mucho se mejoró", ha afirmado para trasladar también se multiplicaron las plazas en residencias, hay tres veces más plazas en centros de día...". "25.000 mayores atendidos en el SAF, cifra récord a nivel nacional y también cifra récord de aportación de una comunidad autónoma. Qué pena que el Estado no se sienta partícipe en esto", ha manifestado.

Rueda, que ha destacado que Galicia es "la tercera comunidad con mejor ratio de atención a la dependencia", ha dicho que "todas estas son cifras oficiales de verdad" y no las que Pontón "inventa". "Y si no las inventa, por lo menos la manipula", ha afirmado en una intervención en la que ha acusado al BNG de no respetar a los mayores.

"LA ESPERA DOBLA LO PREVISTO EN LA LEY"

Por su parte, Pontón ha recriminado a Rueda el "grave deterioro" de la atención a las personas mayores, con un tiempo de espera de 378 días de media para tramitar la dependencia, "más del doble de lo que indica la ley". Además, ha señalado que existe una lista de espera de 2.703 mayores esperando por una valoración de grado, por la resolución de ayudas o por el acceso a una prestación a la que tienen derecho.

La líder del BNG ha advertido que, según los datos del Imserso, Galicia es la cuarta comunidad con mayor tiempo de espera y una en las que más crece este tiempo de aguarda. "Esto tiene consecuencias para la vida real de las personas", ha dicho Pontón, que ha asegurado que no se trata de "simples números".

Tras trasladar casos de desprotección de personas mayores y cuidadores, ha lamentado que para que un dependiente pueda recibir el servicio de ayuda" tenga que esperar a que "otra persona muera". Se trata de una "crueldad intolerable", ha considerado.

Pontón ha censurado que, después de "14 años" en el gobierno, el PP culpe al BNG de los problemas de la atención a las personas mayores. Además, le ha preguntado a Rueda "dónde estaba cuando Rajoy recortaba los derechos y los recursos de la dependencia". "Estaba en el Consello de la Xunta, callado y sin decir absolutamente nada".

PETICIÓN DE LA PALABRA

Tras acabar los turnos de debate, la líder del BNG, Ana Pontón ha pedido la palabra al considerar que había inexactitudes en las afirmaciones de Rueda sobre la negociación de la formación nacionalista con el Gobierno.

Pontón ha asegurado que el acuerdo supuso un compromiso para incrementar los fondos para la dependencia con la puesta en marcha de un plan de choque entre los años 2020 y 2023 con más recursos para Galicia.

"Es la constatación de que en Madrid no les hacen ningún caso", le ha replicado Rueda en el cierre de la sesión, en el que el presidente del Parlamento, Miguel Santalices, volvió a ser objeto de protestas por parte de la bancada popular por dar la palabra a Pontón.