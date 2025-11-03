Rueda reitera que es "inadmisible" ver al fiscal general en un banquillo y pide "dejar actuar a los jueces"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en rueda de prensa tras el Consello de la Xunta. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha insistido en que es "inadmisible" ver al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, sentado en un banquillo y ha vuelto a pedir que se deje "actuar a los jueces".

Preguntado tras la rueda de prensa del Consello de la Xunta sobre qué opina de que la Abogacía del Estado haya pedido la nulidad de la causa, Rueda ha insistido en que se trata de una situación "absolutamente inédita e inadmisible" que un fiscal general en ejercicio "se siente en un banquillo, con todas las circunstancias que esto supone".

Por eso, ha pedido "dejar actuar a los jueces", mientras ha lamentado que "algunos ya se están encargando de cuestionarlos de manera preventiva". "Por si no les gustara lo que después vuelven a decir. Son los que siempre cuestionan la actitud de los jueces y opinan de ellos en función de si les gustan o no las sentencias. No voy a hacer eso", ha subrayado.

En esta línea, ha señalado que la justicia "decidió procesar a todo un fiscal general del Estado en ejercicio" que, ha añadido, "decidió sentarse en el banquillo sin dimitir".

En este contexto, ha dicho esperar que todas las instituciones del Estado, "especialmente aquellas que representan los más altos estamentos jurídicos y de garantía de la legalidad estén a la altura" y "entiendan que no pueden actuar a otras órdenes ni con otras instrucciones que las de la propia ley".

"Espero que todos estén a la altura y que después la justicia decida sobre una situación que no se tendría que haber producido. Es inadmisible y no pasa en ningún otro sitio de Europa, no se entiende que un fiscal general del Estado esté sentado en un banquillo por acusaciones tan graves", ha zanjado.