Rueda, "satisfecho" con lo que va de legislatura, afirma que la Xunta llega a agosto "con los deberes cumplidos"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El titular del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, ha asegurado que finaliza el curso político "satisfecho" con los "compromisos en marcha" tras algo más de un año de legislatura y ha afirmado que la Xunta llega a agosto "con los deberes cumplidos" con la aprobación del techo de gasto en el Parlamento para, a partir de septiembre, trabajar en los presupuestos para 2026.

A preguntas de los medios tras la reunión del Consello sobre qué balance hace del curso político, el responsable autonómico ha reivindicado que "todo aquello" que dijo que iban a hacer a lo largo de estos cuatros años "está comenzado".

En esta línea, ha sostenido que "no hay nada" que dependa de su Ejecutivo que "no se vaya a hacer por falta de plazo" o porque no comenzaran "a hacerlo". Así, ha reivindicado que la aprobación este lunes en el Parlamento del techo de gasto -- que se ha confirmado en un pleno tras el Consello de la Xunta, celebrado en el Pazo do Hórreo-- es "la mejor manera de finalizar este curso y volver con fuerzas al siguiente".

En este sentido, el titular del Gobierno gallego ha vuelto a insistir en que los presupuestos son "imprescindibles" y ha apuntado: "A mí no se me ocurriría poder hacer todo aquello que quiere hacer un gobierno si no tuviéramos presupuestos".

Por todo ello, ha señalado que la Xunta hace "este parón en la actividad diaria en agosto" con los deberes "cumplidos" para retomar en septiembre con la elaboración de los presupuestos.