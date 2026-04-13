Rueda seguirá adelante con su plan de control de bajas y afea a Díaz su amenaza de recurrirlo "sin conocerlo"

Rueda, tras el Consello de la Xunta. - Xunta de Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha ratificado este lunes su intención de continuar "adelante" con el plan de control frente al fraude en bajas laborales que anunció la semana pasada en el Parlamento y ha reprobado que, "sin conocerlo", haya quien pida su retirada o amenace con recurrirlo, como hizo la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

"Creemos que es necesario actuar y actuaremos", ha sentenciado el presidente este lunes, tras ser preguntado por las críticas que ha recibido esta medida, antes de contraponer que también ha visto "muchas reacciones positivas" --ha precisado que no solo entre empresarios, sino también de trabajadores--, por lo que entiende que es "un tema opinable".

En la línea de sus argumentos en el Debate sobre el Estado de la Autonomía en el que anunció esta propuesta, ha remarcado que "lo más cómodo sería no reaccionar", pero ha insistido en que "existe un problema ahora mismo que afecta a la productividad".

A renglón seguido, ha confesado que le hace "gracia" que haya quien pida retirar o quiera recurrir un plan que "no conoce", por lo que ha advertido que sería recomendable actuar "con un mínimo de objetividad". Él, por su parte, ha asegurado que sigue teniendo "claro" que hay un problema ante el que "hay que intervenir".

Lo único que ha pedido Rueda, a preguntas de los medios sobre cómo se materializará, es "un poco de tiempo" para concretarlo. La intención de su Gobierno es, en breve, aprobar un decreto para regular esta coyuntura e intentar mejorar un sistema "cuyo funcionamiento es mejorable", para someterlo al diálogo social. "Eso vamos a hacer", ha resaltado, antes de volver a rechazar a quien critica "sin conocer".

Más allá, se ha reafirmado en los términos en los que anunció el plan que, según dijo en la Cámara tiene dos pilares fundamentales: la creación de dos unidades especializadas en dolencias musculares y de psiquiatría menor para dar "apoyo" a los profesionales del primer nivel asistencial que gestionan las bajas --estarían compuestas por médicos del Sergas-- y el refuerzo del papel de las mutuas.

El objetivo es hacer "más ágil" el funcionamiento del sistemas e "impedir situaciones indeseadas", ha remarcado el jefe del Ejecutivo autonómico, a falta de una mayor concreción del plan.

BUSCARÁ "CONSENSO" PERO "NO HACER NADA NO ES UNA ALTERNATIVA"

Sobre si se aprobará igual si los sindicatos lo rechazan, Rueda ha esgrimido que espera "una postura constructiva de aquellos que forman parte del diálogo social" y, tras rechazar que se juzgue la propuesta sin conocer el contenido, ha esgrimido que lo que no comparte es que no haya que hacer "absolutamente nada".

"No estoy de acuerdo; no estamos de acuerdo y actuaremos. Decir que no hace falta hacer nada porque esto es una acusación de fraude no tiene sentido. Es como decir que no hace falta perseguir infracciones de tráfico o la evasión fiscal porque la mayor parte de la gente cumple las normas o paga sus impuestos", ha aseverado.

"Insisto en que actuaremos, intentaremos conseguir los máximos consensos posibles pero al final en una administración la gente nos vota para que actuemos pensando en solucionar los problemas cuando existen. Yo espero que haya el máximo consenso posible y lo vamos a buscar, pero no hacer nada no es una alternativa", ha advertido.

"Sabemos el marco en el que nos movemos, sabemos cómo hay que hacer las cosas para tener los apoyos necesarios para que el sistema funcione y hacer las reformas también en el sistema de la administración para que sea más ágil", ha zanjado.