Rueda subraya la necesidad de "una mayoría" del PP para que Galicia no siga el ejemplo de Cataluña

PONTEVEDRA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta y candidato del PPdeG a la reelección, Alfonso Rueda, ha participado este martes en Pontevedra en un desayuno informativo en el que ha incidido en la necesidad de una "mayoría" del PP en las elecciones del 18 de febrero para evitar que Galicia siga el ejemplo de lo que, a su juicio, ocurre en Cataluña.

Rueda ha destacado el compromiso que para él significa hablar en su ciudad ante gente que lo conoce "más que en otros sitios", bromeando con la "enorme responsabilidad" que supone el hecho de que su mujer también estuviese entre el público.

A lo largo de su intervención, celebrada en el salón de actos del Hotel Galicia Palace, el candidato del Partido Popular ha recalcado que necesita una mayoría absoluta para retener la Presidencia de la Xunta.

"Necesito una mayoría, no me vale otra cosa para hacer todo lo que necesito. No me gustaría que Galicia se convierta en lo que pasa en otras partes de España", ha sentenciado para poner como ejemplo a Cataluña.

En su discurso Alfonso Rueda ha comparado los logros de los populares de sus casi 15 años en el Ejecutivo Autonómico con el gobierno bipartito PSOE-BNG que presidió Emilio Pérez Touriño entre el año 2005 y el 2009. Por ejemplo, ha asegurado que "hay un ahorro en el IRPF de 483 euros por las rebajas que ha ido haciendo la Xunta en los tramos autonómicos" o que, en apoyos a personas dependientes, "se ayuda cuatro veces más que en el año 2009".

Rueda también ha puesto en valor otras medidas puestas en marcha por el PP desde la Xunta como las rebajas en el transporte público para menores de 21 años y para los mayores de 65, o los "2.000 euros por familia en la educación infantil".

Además, ha explicado su propuesta para que los estudiantes de la educación pública que aprueben todas las asignaturas cada año tengan las matrículas gratuitas en todos los niveles hasta la universidad.

"BENDITAS ELECCIONES"

Rueda se ha referido a las visitas durante esta precampaña del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las que ha realizado anuncios como nuevos encargos para los astilleros de Navantia en Ferrol o la red de muy alta tensión eléctrica para Stellantis. "Ojalá sea verdad, benditas elecciones", ha comentado.

En clave local, el candidato a la reelección ha subrayado el avance que supondrá para Pontevedra el gran Montecelo, y ha aludido a compromisos de cara al futuro como el dragado de la ría aunque recordó "la autorización no depende" de la Xunta, sino que es el Estado quien debe permitir el punto de vertido de los lodos. "Espero que el año que viene tengamos autorización", ha manifestado.

También se ha referido a la "magnífica idea" de destinar el Hospital Provincial a residencia universitaria y ha criticado que la Boa Vila no sea un municipio generador de puestos de trabajo una circunstancia que justifica porque "se crea empleo donde se encuentran las máximas facilidades".

A su juicio, esto no ocurre en Pontevedra como, dice, ejemplifica el caso de las fábricas de Elnosa y de Ence. "Me alegro de que la justicia permitiera que se consolide", ha dicho respecto a la pastera de Lourizán.

Frente a esta actitud del gobierno de Pontevedra, Alfonso Rueda ha presentado la intención de la Xunta de crear más suelo industrial y ha hecho alusión a otros proyectos para la ciudad, como la recuperación de la Finca de Lourizán o la rehabilitación del convento de Santa Clara con una "aportación inicial" de 6 millones de euros por parte de la Xunta.

También ha señalado que le gustaría que la colaboración institucional se repitiese con la antigua sede de Hacienda en la plaza de A Ferrería, que propone que se destine a biblioteca pública.

Por último, la intervención del candidato del PP a la Presidencia de la Xunta ha expuesto sus propuestas de incentivar la construcción de vivienda pública, fomentar el empleo o combatir la caída demográfica con la estrategia Retorna para traer a Galicia a ciudadanos de origen gallego.