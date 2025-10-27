Rueda tacha de "improvisación" la propuesta de la ministra de Infancia de limitar los centros de acogida

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha asegurado que la propuesta de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, de limitar a través de un real decreto no de ley que los centros de acogida de menores alberguen a entre 10 y 15 menores es "una improvisación".

Tras el anuncio de la ministra en la Cadena Ser este domingo, Rueda, cuestionado en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, ha manifestado que "mejor no tomarse en serio las declaraciones de una ministra" que, ha añadido, "hasta ahora lo que ha hecho es improvisar absolutamente, no dar información y llevar todo a hechos consumados".

En esta línea, el titular del Gobierno gallego ha insistido en que la Xunta lleva "meses" pidiendo una planificación en el traslado de menores, "sin negarse" a acogerlos "en ningún momento", pero demandando "hacerlo bien", para lo que "se necesita planificación y presupuesto".

"Ninguna de las dos cosas", ha lamentado, criticando que iniciaran el envío "prácticamente sin previo aviso" y que ahora pongan condiciones "que ni ellos cumplen".

CIERRE DE CENTROS

Según ha afirmado Alfonso Rueda, aplicar esos criterios supondría "tener que cerrar muchos de los centros" que en estos momentos funcionan "de manera adecuada" en Galicia y que superan esas cifra.

"Una cifra que, sin saber muy bien los criterios y sin tener otra idea de por qué lo dice, mas que la improvisación e incomunicación más absoluta con los que somos responsables de acogimiento, nos sale la ministra con esto", ha reprochado.

Asimismo, el presidente de la Xunta ha reivindicado que "lo importante es atender bien" a los menores, "con independencia del tamaño del centro".

"Son improvisaciones y así nos va. Eso se tendría que haber hecho de otra manera y Galicia va a hacer todo lo que esté en su mano para cumplir con su obligación y por eso estamos tomando las determinaciones que estamos tomando", ha insistido.