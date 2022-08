Rueda ve que el "estilo Ayuso" funciona en Madrid y no considera que sea problema para Feijóo: "No es un líder inseguro"

Urge una convocatoria extraordinaria MIR al Gobierno: "Si la autoriza, la haríamos inmediatamente buscando los recursos económicos donde fuera"

Amenaza con ir a la justicia si Sánchez mantiene el no a transferir la competencia de costas y sugiere que un Gobierno de Feijóo sería "más sensible"

El presidente de la Xunta y líder del PP gallego, Alfonso Rueda, ve acreditado que el "estilo" de su compañera y presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, funciona en su Comunidad, y considera que, aunque "diferente" de las formas políticas del líder nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, que reivindica un perfil moderado, a este no le supone "un problema" porque "no es en absoluto" inseguro.

En una entrevista concedida a Europa Press, el presidente gallego, cuya trayectoria política estuvo ligada a Feijóo desde el año 2006 hasta su marcha a Madrid, ha sido preguntado acerca de si considera a su ahora jefe de filas estatal más próximo al "estilo Ayuso" o al del mandatario andaluz Juanma Moreno. Y ha respondido que Feijóo tiene "su propio estilo".

"(En el PP) somos personas diferentes y creo que hay muchas menos contradicciones de lo que se quiere hacer ver. Hay más coincidencias, aunque cada uno tenga su estilo y su forma de entender las cosas. Pero hay muchas más cosas que nos unen de las que nos separan", ha sentenciado.

Sobre si considera que Feijóo debería hacer algún tipo de llamada a capítulo a Ayuso por sus posicionamientos, que podrían desdibujar su imagen de moderado, Rueda ha replicado que a Ayuso "en Madrid no le ha ido mal con su estilo" y se ha mostrado convencido de que dentro del PP "se sabe distinguir perfectamente".

"Estoy seguro de que hablan mucho internamente, me consta", ha proclamado, convencido de que para Feijóo el "estilo Ayuso" no supone un problema. Esta circunstancia, ha dicho, "se puede dar en líderes inseguros", pero Rueda considera que su antiguo jefe en la Xunta "no lo es en absoluto".

En relación al decreto de ahorro energético impulsado por el Gobierno, Rueda lo ha identificado con "medidas cosméticas", pero aún así ha dicho que "la ley hay que cumplirla" y se ha reafirmado en que Galicia lo hará. En todo caso, respeta que Ayuso haya decidido analizar "si ve motivos para recurrir la norma" al Tribunal Constitucional (TC).

"Está en su derecho", ha asevarado, antes de añadir que no sabe si a su compañera le gusta "más o menos" que a él el decreto estatal. "A mí no me gusta nada, pero la ley no nos va a quedar más remedio que cumplirla", ha esgrimido.

¿PACTAR CON VOX?

Durante la entrevista, Rueda se ha mostrado "muy optimista" con respecto a las posibilidades de Feijóo de entrar en La Moncloa. "La sensación está en la calle", ha sentenciado, al tiempo que ha evitado posicionarse acerca de, si llegado el momento el líder del PP no obtiene la mayoría necesaria para gobernar, vería mejor un pacto con Vox o nuevas elecciones.

"Vamos a intentar que no sea necesario pactar con nadie", ha apelado, antes de citar el ejemplo de Andalucía y de recordar que se pidió "confiar" en el PP y Moreno logró la mayoría absoluta.

FINANCIACIÓN Y SANIDAD

Pese a que le pueda tocar confrontar con dirigentes de su partido como Moreno, por ejemplo, Rueda ha asegurado no tener "ninguna duda" de que siempre estará alineado con los intereses de Galicia cuando se avance en el debate de la reforma de la financiación autonómica, convencido de que "el secreto" es "conseguir un modelo" en el que todas las comunidades "ganen un poco".

"Tengo claro que no podremos imponer el 100% de nuestros criterios, pero eso es a costa de que otros no nos impongan los suyos y evitar la negociación bilateral", ha manifestado, al tiempo que ha subrayado la importancia de, en este camino, "buscar aliados", y ha aludido a la cumbre celebrada en Santiago meses atrás por presidentes de distinto signo político. "Sé que tendremos que renunciar a algunas cosas, pero también exigiremos que los criterios de otros no tengan tanto peso", ha añadido.

Y en un contexto difícil para la sanidad en Galicia, cuando acaba de modificar la dirección del Servizo Galego de Saúde (Sergas) y se llegó a plantear por escrito en un documento de negociación la posibilidad legal de suspender las vacaciones de personal sanitario si llegado el momento era preciso, Rueda mantiene que lo que hace falta son cambios estructurales que dependen de Madrid.

"Ojalá que los problemas en sanidad se solucionasen cambiando pesonas", ha reflexionado Rueda, en la misma semana en la que su Gobierno ha autorizado el cese del gerente del Sergas, José Flores, y su paso para dirigir una de las áreas con más problemas, la de Pontevedra, pero ha matizado que no es así. Igual que no se baraja de momento suspender vacaciones de personal sanitario: lejos de ser un "recurso inmediato", sería solo un paso a dar en "circunstancias extremas", como recoge la ley.

Bajo su punto de vista, y según le ha trasladado al presidente Pedro Sánchez, la situación sanitaria supone ahora mismo un "problema general" en España y exige, en consecuencia, "una solución global".

"Aquí hay dos soluciones, que el Gobierno central haga durante cuatro años convocatorias extraordinarias de MIR o que diga que las comunidades podemos hacerlas. Si dice que las comunidades podemos hacerlas, nosotros inmediatamente las haríamos buscando recursos donde fuera", ha garantizado.

De hecho, ha apuntado que resulta "difícil de entender" por qué el Gobierno no accede a esta petición si todo el coste económico y de gestión recaería sobre las comunidades. Ha afirmado que se lo preguntó a Sánchez en su reciente cita y que, "fuera de su comprensión", no obtuvo respuesta. "Dijo que lo iba a estudiar, espero que lo haga cuanto antes", ha zanjado.

COMPETENCIAS DE COSTAS

Tras marcharse Feijóo a Madrid con un balance de cero competencias en más de una década al frente de la Xunta, Rueda confía en subir el listón y afirma que se lo ha puesto "muy fácil" al Gobierno central al plantear a Sánchez dos cuestiones concretas: "agilizar" el traspaso de la AP-9, a cuya tramitación en el Congreso ve preciso "darle para delante", y el de las competencias del litoral.

Sobre la segunda, Rueda ha defendido que Galicia la necesita de forma "urgente" porque, mientras el Ejecutivo central dice que "no" a transferirla, ha dado --denuncia-- "pasos incomprensibles" que suponen un riesgo para empresas instaladas en el litoral de la Comunidad.

En esta coyuntura, Rueda aprovechó su reunión con Sánchez para trasladarle un dictamen del Consello Consultivo de Galicia que avala que no sería preciso una reforma del Estatuto para acometer esta transferencia, que espera que el Gobierno central analice y le haga recapacitar sobre su postura inicial.

Y si esto no ocurre, ¿irá a los tribunales? Rueda rehuye afirmarlo con contundencia, pero da a entender que lo hará "si no queda más remedio". Antes quiere abordar con Sánchez el asunto para comprobrar si ha cambiado de idea tras ver el dictamen del Consultivo, y tratar otras cuestiones como la creación de las mesas de seguimiento sobre las obras en el viaducto de la A-6 que colapsó y que es clave para la entrada en Galicia por Pedrafita; o la llegada de los trenes Avril.

Pero en todo caso, para la competencia de costas, apunta que hay "otra solución": que si se produce un cambio de Gobierno en las próximas elecciones generales, "el siguiente" --al frente del cual sitúa a Feijóo-- sea "más sensible" con esta demanda de la Comunidad y que "la gente tome nota".

