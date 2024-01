Rueda, sobre Vox y DO fuera del debate de TVG: "No podemos preguntar y luego cuestionar las respuestas"

Sugiere que el resto de partidos deberían "ponerse de acuerdo" porque "unos acotan" y otros "se sienten excluidos y protestan"

El presidente de la Xunta y candidato del PPdeG a la reelección, Alfonso Rueda, ha advertido, sobre la exclusión de Vox y Democracia Ourensana (ambas fuerzas han anticipado que van a recurrir) del debate electoral de la TVG, que la postura se justifica por el pronunciamiento de la junta electoral a raíz de una consulta de RTVE.

En declaraciones a los medios, ha incidido en que no se pueden efectuar "preguntas" a los órganos rectores y después "poner en cuestión las respuestas", al tiempo que ha sugerido que el resto de formaciones deberían "ponerse de acuerdo" sobre la participación y formato de los debates, dado que "algunos acotan y otros se sienten excluidos y protestan".

Así lo ha manifestado en la ciudad de Ourense, a donde ha acudido a la demostración de una práctica de circulación para incentivar a la juventud a obtener el carné de conducir. En la misma jornada, pero antes de conocer los resultados de la reunión en la que participaron varios partidos en Santiago, Rueda ha enfatizado que es en este foro en el que se debía negociar este asunto, que delega en su equipo de campaña.

"Quejas de los partidos de la oposición va a haber siempre, se proponga lo que se proponga. Estoy seguro", ha dicho, para añadir que lo que pide es que "se pongan de acuerdo entre ellos inicialmente" porque "ni siquiera se ponen de acuerdo sobre quiénes deberían participar en los debates y quiénes no". "Algunos acotan los partidos que deberían estar y los que se sienten excluidos protestan", ha lamentado.

En estos términos, ha recordado que la propuesta del Partido Popular pasa porque los debates tengan lugar en la televisión pública de Galicia. Y en cuanto al cara a cara que demanda el BNG, por ejemplo, ha reiterado también la postura explicitada por su formación: "Lo lógico es que nos digan quién será el que encabezará ese supuesto gobierno alternativo y quien tendría un cara a cara conmigo".

"Creo que son cosas lógicas que probablemente no acordarán, porque es mucho más fácil estar protestando que llegar a acuerdos, pero debates va a haber", ha recalcado el líder popular, quien ha insistido en que él es "partidario de que los haya".

Al margen de censurar "el barullo de la izquierda" que, a su modo de ver, se evidencia en esta cuestión, ha sido preguntado sobre la ausencia de DO y Vox en el plan de la CRTVG, y ha insistido en que hay una resolución de la junta electoral.

REMITE A LAS NEGOCIACIONES DE SU EQUIPO DE CAMPAÑA

"No podemos hacer preguntas y después poner en cuestión las respuestas si no nos gustan. Si no nos ponemos de acuerdo nunca cuando se hacen consultas al final es muy difícil funcionar y que salga algo tan normal como debería ser celebrar un debate", ha sentenciado.

Finalmente, sobre si aceptará un debate a tres en Televisión Española, el candidato a la Xunta de Galicia por el Partido Popular ha reiterado que encarga este tipo de cuestiones de negociación "como siempre se hizo" a su equipo del comité de campaña, "al igual que el resto de partidos" y ha pedido "respetar" esas conversaciones para llegar a acuerdos. "Serán los que determinen dónde, cuándo y con quién se debata", ha zanjado.