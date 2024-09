Sánchez compromete agilizar el traspaso de la gestión del litoral con Rueda, que constata "pocas concreciones" más

Rueda asegura que el presidente estatal reiteró su postura de "hace dos años" con respecto al proyecto de Altri: "Dijo que lo estudiaría"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

"Muy buenas palabras, muy pocas concreciones". Es la conclusión que ha extraído el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, tras su segunda reunión en La Moncloa con su homólogo estatal, Pedro Sánchez, quien se ha comprometido a activar "de inmediato" la comisión mixta para poder avanzar en el traspaso a Galicia de la gestión del litoral, una vez que la ley autonómica tiene el aval del Tribunal Constitucional (TC).

Sánchez y Rueda se han sentado durante una hora y media y han abordado la financiación autonómica y varios asuntos de interés para Galicia. Al término del encuentro, el presidente gallego agradeció que este se hubiese producido --lo había reivindicado durante meses, quejándose de no haber sido recibido frente a mandatarios como Imanol Pradales o Salvador Illa, que fueron investidos después de él--.

Además, ha destacado las "muy buenas palabras" que recibió de Sánchez, aunque ha lamentado que hubo "muy pocos compromisos". Casi el único que citó, relativo al traspaso de los medios para la gestión del litoral, fue ratificado posteriormente por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, quien agradeció a Rueda su tono "institucional" en un encuentro de que destacó la "afabilidad".

Ante los periodistas pendientes de los resultados de la reunión, Torres también ha destacado el compromiso de Sánchez de hacer llegar a los ministerios que corresponda el dossier y documentación que le entregó en la reunión el presidente gallego.

Este, como valoración "general", ha subrayado que la cita de Moncloa fue una reunión "extensa" que culminó con "muy buenas palabras" --no obtuvo negativas expresas por parte de su homólogo estatal-- pero también "muy pocas concreciones" más allá de dar por superado el "peloteo entre ministerios" y avanzar en el traspaso de la gestión del litoral. "Me hubiera gustado que fuera de otra manera", ha admitido.

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

A continuación, ha repasado "en orden cronológico" los asuntos abordados, con la financiación autonómica como primer punto. Ha dicho que ha instado a Sánchez a que "corte de raíz" la posibilidad de acuerdos singulares en financiación, como el concierto económico para Cataluña, a la vez que ha confirmado que no ha recibido ninguna oferta concreta como la condonación de la deuda para intentar calmar las críticas a este cupo catalán.

El presidente gallego ha dicho que trasladó a Sánchez su petición de acabar con la bilateralidad en financiación autonómica, apostillando que en este encuentro no se ha producido ningún amago de negociación bilateral en materia de financiación porque, según ha dicho, cree que el marco para ello es con todos los presidentes a través de la Conferencia de Presidentes o el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Al ser preguntado por si había hablado con Sánchez sobre la condonación de la deuda, Rueda ha confirmado que no ha recibido ninguna oferta concreta en esta reunión, aclarando que el jefe del Ejecutivo le había trasladado que las quitas de deuda eran otra fórmula dentro del sistema de financiación general.

También ha relatado que transmitió a Sánchez su reivindicación de que la negociación sobre la reforma del sistema de financiación autonómica se tiene que dar en una Conferencia de Presidentes.

Al hilo, Rueda ha explicado que Sánchez le ha trasladado su intención de llevar al orden del día de la próxima Conferencia de Presidentes únicamente el tema de la vivienda, algo que ha sido criticado por el presidente gallego porque ve necesario abordar, precisamente, otros asuntos como el relativo a la reforma del sistema de financiación.

FONDOS EUROPEOS Y ALTRI

Rueda también ha explicado que hizo hincapié en la necesidad de "tomar una decisión con respecto a los miles de millones en fondos europeos Next Generation que siguen a día de hoy sin ser movilizados" y ha reivindicado que Galicia tiene pendientes de financiación "proyectos tractores muy importantes que crearían muchísimos empleos".

Así, ha abogado por "descentralizar en las comunidades" los fondos europeos y ha señalado que aprovechó para abordar con Sánchez proyectos concretos que hay en Galicia, siendo el de Altri en Palas de Rei (Lugo) "el que está más avanzado y maduro". Ha admitido que este proyecto aún no tiene la luz verde ambiental, pero ha matizado que esto "no obsta" para que pueda optar a financiación.

De hecho, ha esgrimido que, para este y otros proyectos "singulares", lo único que pide Galicia es "un trato igualitario" al que se está dando "a otros territorios". "Él me dijo que estudiaría el tema, que fue lo mismo que me dijo hace dos años cuando le plantee esta misma cuestión respecto a esta misma empresa", ha indicado Rueda.

Sobre Altri, la única alusión de Torres en su comparecencia ha sido a que se abordó el proyecto en el encuentro y a que "hay una propuesta para que se acoja a los Perte" sin ninguna valoración añadida.

Sin embargo, pocos días después de que el líder del PSdeG en Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, mostrase su rechazo al proyecto, esta misma semana el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, lanzaba una advertencia: "Con los fondos del Plan de Recuperación no se puede financiar nada que dañe objetivos medioambientales o sociales".

AP-9 Y GRUPO DE SEGUIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS

Rueda, en la línea de lo que ya había avanzado, ha trasladado también al presidente estatal que Galicia registra "un crecimiento industrial importante" y las empresas que planean instalarse "necesitan las acometidas eléctricas para poder hacerlo". Y, además de incidir en la planificación eléctrica, ha puesto el foco en la eólica marina.

Asimismo, en el apartado de transferencia de competencias y mientras que en el Congreso se ha iniciado la tramitación de una ley gallega que reivindica el traspaso, el también líder del PP gallego ha insistido ante Sánchez en que se impulse y en la gratuidad.

"El presidente me escuchó y no me dijo nada más. Espero que su falta de respuesta no vuelva a suponer, una vez más, que el PSOE tumbe la posibilidad de que la AP-9, infraestructura vertebradora de Galicia, no pueda ser gestionada por la Xunta", ha advertido, antes de incidir en que también planteó la necesidad de mejorar las infraestructuras ferroviarias, y de apostar por la conexión de AVE con Oporto.

Al respecto de este último punto, le ha insistido en la necesidad de que es invierta para que las obras puedan avanzar en la línea con las que se impulsan al otro lado de la frontera, en Portugal. "Una vez más, tomó nota", ha asegurado, para incidir en que hace dos años cerraron el acuerdo de crear un grupo conjunto para hacer un seguimiento de la evolución de las infraestructuras en la comunidad.

Ha explicado que se lo recordó a su homólogo estatal y que este le ratificó que iría adelante. "Me ha dicho que sí, espero que esta vez sea que sí porque, a día de hoy tenemos absoluta falta de información sobre lo que pasa, las previsiones y la distribución de infraestructuras en Galicia", se ha quejado.

En su listado de asuntos, también ha reivindicado la necesidad de que el Gobierno cubra su parte en la financiación de la dependencia, "seguir avanzando en reformas que permitan una atención sanitaria de cada vez mayor calidad", de política de vivienda o de la economía de los sectores primarios. "Hay que hacer un IVA reducido para el pescado y carne", ha recalcado.

La extensión de la gratuidad de las escuelas infantiles de 0 a 3 años (que en Galicia ya financia la Xunta), un sistema "común" para el acceso a la universidad y la ampliación de la unidad de policía adscrita a Galicia han sido otros de los asuntos abordados en la reunión.