Sanidade insiste en que paliar la falta de profesionales sanitarios en Galicia es responsabilidad del Ministerio

Gómez Caamaño califica como una "obviedad" el contenido de la carta de Mónica García respecto a los MIR



SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha insistido este viernes en que la responsabilidad de que haya más profesionales sanitarios en Galicia no es de su Consellería, sino que recae sobre el Ministerio de Sanidad. Así, ha aseverado que "lo que tiene que hacer" el Ministerio es poner en marcha medidas para paliar el déficit de personal sanitario.

En esta línea, Caamaño ha calificado como una "obviedad" el contenido de la carta que la ministra de Sanidad, Mónica García, envió este jueves a los diferentes consejeros de las comunidades autónomas.

Ante las preguntas de los medios, ha asegurado que le parece "muy bien" lo que diga García, pero ha aseverado que "está diciendo cosas que ya saben que tienen que hacer" y que "se llevan haciendo durante mucho tiempo".

Y es que este jueves la ministra remitía una misiva a los consejeros de Sanidad en la que les pedía "fomentar" la estabilidad laboral de los MIR que terminarán su formación el próximo 24 de septiembre.

En concreto, proponía medidas como la estabilización "inmediata" de sus contratos, la oferta de plazas de interinidad o de contratos de tres años de duración, "como han hecho algunas regiones".

"Me parece muy bien que nos anime, pero no aporta", ha esgrimido el conselleiro, quien también ha adelantado que estiman que en Galicia "se van a retener a bastantes médicos residentes" en atención primaria, aunque ha indicado que "no tienen los porcentajes".

ASISTENCIA SANITARIA EN VERANO

Por otra parte, el conselleiro también ha valorado la asistencia sanitaria este verano en Galicia. "Ha sido buena si partimos de la base de que todos decían que iba a ser catastrófica", ha esgrimido Caamaño.

En este sentido, ha asegurado que durante la temporada estival el número de consultas ha sido "igual", la donación de sangre se ha incrementado y se han hecho "más cirugías". Con todo, ha reconocido "problemas puntuales" y ha indicado que "saben que se puede mejorar".

DÍA DEL DONANTE DE MÉDULA ÓSEA

En otro orden de cosas, este viernes se ha celebrado el 'Día do donante de médula ósea' en el IES Plurilingüe Rosalía de Castro de Santiago, donde se ha destacado la "relevancia" del convenio firmado entre la Xunta y la Asociación Galega de Transplantes de Médula Ósea (ASOTRAME).

Según han detallado en una nota de prensa, el objetivo de este convenio es concienciar a los alumnos sobre el trasplante de médula ósea y la importancia de la donación, para "asegurar un correcto tratamiento y cuidado".

Asimismo, pretende formar al profesorado para que disponga de herramientas y de soporte para tratar las necesidades psico-sociales y educativas de los estudiantes hospitalizados o que precisan atención domiciliaria.