Sanidade invita a la población adulta participar en el ensayo clínico 'Sincigal', con casi 14.000 personas reclutadas ya

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 (EUROPA PRESS)

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha invitado este martes a toda la población adulta de Galicia a participar en el ensayo clínico 'Sincigal', un estudio que ya ha reclutado a 14.000 personas y que tiene por objeto testar la reducción de los ingresos hospitalarios mediante la vacunación frente al virus respiratorio sincitial (VRS).

En compañía del gerente del área sanitaria de Santiago y O Barbanza, Ángel Facio, y del jefe del servicio de Pediatría del Hospital Clínico Universitario de Santiago, Federico Martinón, el responsable de Sanidade ha recordado que Galicia ya fue pionera a nivel mundial con la incorporación en el calendario de vacunación de la inmunización contra el VRS en lactantes, una medida que permitió evitar casi 400 hospitalizaciones anuales en neonatos a causa de la bronquiolitis.

El ensayo clínico 'Sincigal' echó a andar con una primera fase de reclutamiento en la que se invitó a participar a todas las personas mayores de 60 años, al tratarse del grupo de mayor riesgo. Con todo, desde la semana pasada el estudio está abierto a toda la población mayor de 18 años, sin límite de edad.

"Invitamos a participar a toda la población gallega", ha llamado Gómez Caamaño, apuntando que el objetivo es obtener una muestra "amplia y representativa" para garantizar unos resultados sólidos y concluyentes sobre la eficacia de esta vacuna, una idea en la que también ha incidido Federico Martinón.

En la actualidad, el sistema sanitario público gallego cuenta con casi 200 centros de salud adheridos al estudio 'Sincigal', en los que las personas que así lo deseen pueden solicitar participar en el ensayo. Asimismo, también se puede participar en este estudio acudiendo a los centros hospitalarios de referencia.

COBERTURA DE VACUNACIÓN FRENTE A LA GRIPE

El titular de la cartera sanitaria de la Xunta también ha aprovechado su visita al Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela para avanzar que, en estos momentos, la sanidad pública gallega ya supera las tasas de vacunación frente a la gripe en comparación con las registradas al final de la campaña de 2024.

En concreto, Sanidade ha concretado que las tasas de cobertura rondan el 82% entre las mayores de 80 años; y el 85,2% en el tramo de edad que va de los 80 a los 84 años. Asimismo, cerca del 65% del personal sanitario gallego ya está inmunizado y la cobertura de las mujeres embarazadas se acerca al 45%. Además, casi el 72% de los menores de dos años fueron vacunados frente a gripe.

Segúnlos datos recogidos por el servicio de vigilancia epidemiológica de la Dirección Xeral de Saúde Pública, Galicia ya alcanzó el pico de la ola epidémica de la gripe en esta campaña, por lo que se espera que, durante los próximos días, se produzca un descenso progresivo de las consultas vinculadas a las infecciones respiratorias.

Con todo, Gómez Caamaño ha hecho un llamamiento a toda la ciudadanía que aún no lo hizo a protegerse frente a la gripe en estas fechas de encuentros, ya que "es fundamental protegerse para cuidar a los familiares".