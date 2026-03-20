Sanmartín apela a la "responsabilidad y reflexión" de los grupos municipales para sacar adelante las cuentas

Archivo - La alcaldesa, Goretti Sanmartín - RAXOI - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha apelado a la "responsabilidad y reflexión" de los grupos municipales para sacar adelante los Presupuestos, en el Pleno Extraordinario del próximo miércoles, 25 de marzo.

En una rueda de prensa convocada este viernes, la mandataria local ha indicado que ya se han ido desvelando las posiciones de las concejalas no adscritas y el PSOE, mientras que la del PP "no se duda, porque siempre dicen que no a todo".

"Tienen que hacerse una pregunta ¿qué resuelven estos presupuestos?, ¿Qué gana Compostela con que no se aprueben?", se ha autopreguntado, remarcando que las cuentas "permitirían atender el incremento del coste de los servicios públicos".

Concretamente, se ha referido a los 14 millones de euros que cuesta la limpieza y la recogida de residuos; los 4,2 millones de euros que factura la nueva depuradora; el nuevo contrato de los centros socioculturales; los servicios de conciliación. "El capítulo donde están la mayoría de estos servicios, crece un 5,65% y supera los 70 millones de euros", ha subrayado.

También, la mandataria local ha apuntado que aprobar las nuevas cuentas permitiría aumentar la protección social; incrementar el número de bomberos y policías; acondicionar parques urbanos o invertir en el rural.

Además, ha remarcado que se podrá dar inicio al plan 'Horizonte Compostela' con cantidades "muy importantes" para el colector de la Avenida de Lugo, con 893.000 euros, o para la factoría de Salgueiriños, con un millón de euros, para ir cumpliendo los hitos de financiación europea.

"Los presupuestos prorrogados estancan muchos proyectos que podrían avanzar e impiden acometer otros nuevos. Así que la pregunta que yo le pido a todo el mundo que se haga, ¿qué gana Santiago con el voto en contra? Absolutamente nada. Aquí hay mucha gente que ya está pensando en las elecciones y eso es malo para Santiago", ha enfatizado.

En este sentido, preguntada por una posible cuestión de confianza, Sanmartín ha asegurado que "evidentemente si las cuentas no salen harán lo que tengan que hacer para que haya presupuestos", aunque "cree que todo el mundo tiene que hacer una reflexion" de aquí al miércoles.

Por todo ello, ha apelado a la "responsabilidad" de los grupos municipales y concejalas no adscritas para que en el Pleno extraordinario "no voten a favor de este gobierno, sino que voten a favor de los vecinos de Santiago".

CANTERA DE MIRAMONTES

Entre otros aspectos, la alcaldesa ha explicado que el Gobierno local de Santiago, compuesto por BNG y Compostela Aberta, presentarán en el próximo Pleno una moción para instar a la Xunta a "cumplir con sus responsabilidades" y "poner fechas" para la retirada de los residuos depositados en la cantera de Miramontes.

"Queremos que la Corporación Municipal manifieste su apoyo a la reivindicación de la Plataforma de Afectadas pola Canteira de Miramontes y Ferusa tras la sentencia de la Audiencia Provincial que confirma un delito contra el medio ambiente", ha expresado.

Así, ha recordado que el Gobierno de Santiago se implicó "activamente" en el conflicto desde su inicio, por lo que, es "lógico" que continúe apoyando las reivindicaciones de los afectados en defensa de la salud y derechos del medio.

Por ello, exigirán a la Xunta que "haga público un calendario y ponga plazos" para la retirada del material y la restauración ambiental de la zona, informando de todos los riesgos y fórmulas para evitar nuevos impactos negativos.

"Tras esta sentencia resulta inaceptable que no se lleve a una solución ambiental definitiva a la cantera de Miramontes de manera urgente", ha concluido.

CICLO DEL AGUA

Finalmente, la mandataria local ha defendido una vez más la decisión del Gobierno local de gestionar el modelo del contrato del agua sin pasar por la Cámara municipal después de que no saliese adelante el modelo de concesión propuesto por el PSOE. "A pesar de tener toda la bondad de diálogo y de acuerdo no se llegó a ninguna solución", ha indicado.

Goretti Sanmartín ha denunciado que los populares "intentan retorcer la realidad con el único propósito de crear ruido y de paralizar" la ciudad, tras haber votado inicialmente a favor de la propuesta socialista y abstenerse en el Pleno. Por ello, ha afirmado que el Ejecutivo municipal "no se va a quedar parado" e impulsará la regularización.

En esta línea, la alcaldesa ha reiterado que "cumplieron" al crear la comisión, encargar un nuevo estudio y llevarlo a Pleno y ha recordado que en el anterior mandato el exportavoz popular Alejandro Sánchez-Brunete fue el primero que habló de una sociedad mixta.

"El gobierno tiene una responsabilidad con que hay un contrato en precario que tiene que dejar de estarlo. Por tanto, vamos a iniciar el proceso y para iniciarlo no se necesita la voluntad del Pleno. Si en alguna fase se necesita para alguna cuestión concreta, pues por supuesto que el Pleno lo debatirá", ha finalizado.