Sanmartín subraya que Santiago cedió a la Xunta "3 parcelas" sin condición y pide que las 2 nuevas sean para alquiler

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha subrayado que el Ayuntamiento compostelano ya cedió "tres parcelas" a la Xunta para la construcción de vivienda pública y ha incidido en la necesidad de que las dos nuevas se destinen al alquiler.

En una rueda de prensa celebrada este jueves, la regidora ha recordado que cuando el gobierno local inició el proceso para la cesión de las primeras tres parcelas ya manifestó su voluntad de que estas se destinasen a vivienda pública de alquiler.

"Creemos que es fundamental porque al final se hace una vivienda de promoción pública que se puede vender", ha dicho para incidir en que el gobierno local entiende que "la vivienda de promoción pública debe mantener la titularidad pública una vez construida". "Porque al final deja de ser pública cuando se vende, aunque se venda a precio tasado", ha sostenido.

La regidora ha explicado que en el caso de las tres primeras parcelas, que supondrán la creación de 75 viviendas de promoción pública, "no se respetó esta condición". "Ya hay un número importante de parcelas con posibilidad de hacer parcelas cedidas sin ninguna condición y entendemos que ahora existen 600 personas demandantes en el registro único a las que le hay que dar una solución", ha afirmado para sostener que esta solución para por que "sean para viviendas públicas en alquiler".

Dicho esto, Goretti Sanmartín ha recordado que el Gobierno gallego se encuentra en plena fase de elaboración de los presupuestos autonómicos para el próximo año para considerar "lógico" que la Xunta haga una inversión en adquisición y en rehabilitación de viviendas en Santiago porque ese sería el destino que el Ayuntamiento le daría a las partidas obtenidas por la venta de esos terrenos.

"Está bien que se haga obra nueva, que se hagan nuevas viviendas, pero también es imperante que se apueste por la rehabilitación", ha incidido.

OFERTA DE LAS PARCELAS

En concreto, el martes el Consistorio compostelano ofreció a la Xunta la cesión de dos parcelas más para destinarlas en exclusiva a vivienda pública en régimen de alquiler. Todo ello después de que, en días pasados, la conselleira de Vivienda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, enviase una carta a la alcaldesa para interesarse por los terrenos UER5 del SUNP-5 (A Muíña) y PR4 del SUNP-4 (As Cancelas), en las que se pueden construir 62 y 18 viviendas, respectivamente.

El Ayuntamiento propuso, complementariamente a la cesión, que la Xunta pusiese en marcha un programa autonómico de inversión en adquisición y rehabilitación de inmuebles también con destino a vivienda pública en alquiler para compensar la pérdida de patrimonio de la población compostelana.

A esta propuesta, Allegue le respondió a Sanmartín que ceda gratuitamente todas las parcelas para la construcción de vivienda protegida "sin condiciones". Además de estas dos parcelas qeu resultaron vacantes del concurso convocado para su venta, el Ayuntamiento está en trámites para ceder otras tres a la Xunta.