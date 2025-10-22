Santiago cierra sus parques ante la alerta naranja de este miércoles por viento y lluvia

Archivo - Varias personas caminan bajo la lluvia, a 9 de octubre de 2024, en Santiago de Compostela. - Álvaro Ballesteros - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santiago ha decidido cerrar algunos de sus parques ante la alerta naranja de este miércoles por viento y lluvia.

Y es que el oleaje, los fuertes vientos y las lluvias activan para esta jornada los avisos en siete provincias, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Así, con nivel naranja (importante) por oleaje estarán A Coruña y Lugo, con viento del oeste o suroeste de 62 a 74 km/h y mar combinada del oeste que dejará olas de hasta 6 metros.

Mientras, los avisos por vientos se activarán en A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Cantabria, Burgos, Palencia, León, Zamora, Valladolid, Soria, La Rioja y Principado de Asturias (Suroccidental asturiana, Central y Valles mineros y Cordillera y Picos de Europa), con vientos de hasta 90 kilómetros por hora (km/h) en Principado de Asturias, con viento del suroeste.

La AEMET prevé para este miércoles que se mantenga un aporte de humedad atlántica en la Península, que dejará cielos nubosos o cubiertos en la mayor parte del territorio. De este modo, únicamente en regiones mediterráneas y del nordeste, así como en Baleares, predominarán intervalos de nubes altas, mientras que en la mitad sur peninsular tenderá a despejar a lo largo del día.

Se esperan precipitaciones en Asturias, cordillera Cantábrica occidental y en especial en Galicia, donde es probable que sean persistentes y localmente fuertes. Además, al final del día, la entrada de un frente generalizará las lluvias en el tercio noroeste, que será de forma más intensa y con tormentas ocasionales en Galicia.