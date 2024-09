Santiago impulsa la movilidad en bicicleta y regula los VMP, cuyo uso turístico veta en la zona histórica

El Ayuntamiento presenta la nueva ordenanza de movilidad con la que buscan una ciudad "más amable y más saludable"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santiago ha aprobado en Junta de Gobierno dos documentos "fundamentales" respecto al nuevo modelo de movilidad municipal: el Plan de Mobilidade Urbana Sostible y la Ordenanza de Circulación e Uso da Vía Pública. Esta última permitirá la circulación de bicicletas por la zona histórica a una velocidad máxima de 10 km/hora, así como de los VMP, pero no para uso turístico.

Así lo ha detallado el concejal de movilidad, Xan Duro, que ha comentado que el primero de los documentos se debatirá en el Pleno de este mes de septiembre para su aprobación definitiva, mientras que el PMUS se presentará en un acto público previsto para el mes de octubre.

Ambos textos, ha explicado, pretenden "avanzar hacia un nuevo modelo de movilidad, en el que tengan protagonismo los modos blandos de transporte y que priorice los desplazamientos a pie y en bicicleta".

"Se trata de tener una ciudad a medida de las personas y no de los vehículos, más amable e incluso más saludable", ha asegurado.

La nueva ordenanza pone el foco en la movilidad ciclista. Y es que, tal y como ha apuntado el concejal, la ordenanza de Circulación en vigor es de 2012 "y no responde a las necesidades actuales ni a la voluntad de avanzar hacia un modelo más sostenible, que priorice los modos blandos de transporte y en especial el uso de la bicicleta".

La nueva ordenanza de circulación permitirá que las bicicletas circulen por la zona histórica, respetando la velocidad máxima de 10 km/hora y "siempre que sea compatible con la intensidad del tránsito peatonal, y cuando no exista señalización que el prohíba expresamente por razones históricas, artísticas o de seguridad".

Podrán circular en grupo formando una columna de dos en determinadas condiciones, acceder a las plataformas semafóricas cuando los vehículos estén parados y usar remolques homologados.

La ordenanza también hace referencia a las distancias de circulación de otros vehículos con respecto a la bicicleta (1,5 metros para adelantar y 3 para circular); y regula las prioridades de paso en cruces con carril bici y glorietas, entre otros.

También se regula el estacionamiento de bicicletas, permitiendo su amarre a elementos del mobiliario urbano -- siempre que no haya un aparcamiento específico cerca --, salvo semáforos, postes de iluminación, bancos o papeleras; y siempre que no afecten ni alteren su función, o impidan el tránsito peatonal, de vehículos o dificulten la accesibilidad. No se podrán amarrar en los árboles.

CIRCULACIÓN EN LA ZONA HISTÓRICA

La ordenanza aprobada por la Xunta de Gobierno incluye un anexo específico sobre la regulación de la movilidad en la ciudad histórica, centrándose en sus peculiaridades y en su "necesidad de una mayor protección".

En él se especifican las condiciones de acceso al casco viejo, aludiendo a los dispositivos de control que está previsto poner en marcha esta misma semana; o los requisitos para solicitar los diferentes tipos de tarjeta existentes (residentes, titulares de establecimientos mercantiles, por razones familiares, o régimen especial de las personas titulares de los puestos de la Plaza de Abastos).

En cuanto a la carga y descarga, finalmente la ordenanza señala que el horario establecido para esta actividad será de 7.00 a 10.00 horas, frente al contemplado en la ordenanza aprobada inicialmente (de 7.00 a 9.00 horas) y al horario vigente en la actualidad (de 7.00 a 10.30 horas).

Además, las empresas de reparto de mochilas o maletas podrán acceder entre las 12.00 y las 14.00 horas, las empresas de mensajería urgente podrán acceder de 16.00 a 18.00 horas, y las motocicletas y bicicletas de reparto de mercancías podrían acceder sin restricción horaria.

NOVEDAES EN VMP

La nueva ordenanza de circulación y uso de la vía pública también incorpora un anexo sobre la regulación de los Vehículos de Movilidad Personal (VMP), que son aquellos vehículos de una o más ruedas, dotados de una única plaza y propulsados exclusivamente por motores eléctricos que pueden proporcionarles una velocidad máxima de 25 km/h. Entre otros condicionantes para su utilización, se especifica que estará prohibido su uso turístico en la ciudad histórica.

También se actualiza la clasificación de las vías urbanas como zonas peatonales, zonas de prioridad peatonal, zonas residenciales o de encuentro, o vías con limitaciones para la circulación de vehículos de más de 5,5 toneladas.

En este último punto, y con respeto a la modificación aprobada inicialmente, se atendieron los alegatos presentados de manera que se contemplan las excepciones de los vehículos de obra y transporte agrícola, y autobuses de transporte público, escolar y discrecional.

También se incorporan a la ordenanza los límites genéricos de velocidad en las vías urbanas: 20 km/h en las vías que dispongan de plataforma única de calzada y acera; 30 km/h en las vías de un único carril por sentido de circulación, y 50 km/h en las vías de dos o más carriles por sentido de circulación.

Asimismo, el concejal ha recordado que la ordenanza de circulación y uso de la vía pública había sido aprobada inicialmente en 2021, en un Pleno en el que también habían recibido luz verde diferentes enmiendas presentadas por los grupos de la Corporación.

El texto fue sometido a exposición pública, un trámite durante el que también se presentaron diferentes alegatos por parte de 19 personas y entidades, y parte de ellas fueron incorporadas al texto.

Xan Duro ha explicado que, después de la aprobación por parte de la Xunta de Gobierno, la ordenanza será debatida en el próximo Pleno de septiembre, para su aprobación definitiva.

PLAN DE MOBILIDADE URBANA SOSTIBLE

Además de la nueva ordenanza, la Junta de Gobierno también ha aprobado el nuevo Plan de Mobilidade Urbana Sostible.

El PMUS, tal y como ha señalado Xan Duro, es "una herramienta de planificación que tiene como objetivo orientar las decisiones relativas al transporte y la movilidad de manera que avancemos hacia un modelo más eficiente y sostenible, que garantice un entorno saludable, frente a los anteriores modelos de transporte que giraban en torno a los vehículos motorizados".

Ha destacado además que el documento, que incorpora un Plan Director de Movilidad Ciclista y un Plan Director de Movilidad Peatonal, se desarrolló "de manera muy participada", con numerosas reuniones, foros y encuestas, "y se formula como un PMUS vivo y en permanente evolución".

El PMUS, ha continuado, fija como actuaciones prioritarias la promoción del transporte público, el fomento de la movilidad a pie y en bicicleta, la gestión y optimización del aparcamiento, la mejora de la accesibilidad, y la mejora de la conexión con el medio rural y con el área metropolitana.

"Se trata de cambiar las prácticas establecidas en una ciudad en la que el 63,6 por ciento de los desplazamientos internos son en vehículo privado motorizado frente al 36,3% que se realizan a pie y el 10,26% en transporte público", ha explicado. "El objetivo es que el transporte privado se utilice para los desplazamientos estrictamente necesarios", ha puntualizado.

El plan fija una serie de objetivos de carácter general como contribuir la una mayor calidad de vida y a la reducción del impacto ambiental del transporte; conseguir mejor balance energético; o avanzar cara proyectos urbanísticos sostenibles.

También señala objetivos específicos como promover el uso de los modos de transporte no motorizados, potenciar el transporte público frente al automóvil privado, promover un uso más racional del espacio público urbano, incidir sobre las conductas de movilidad de la ciudadanía, o contribuir a la planificación sostenible del desarrollo urbano.