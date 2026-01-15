Santiago trabaja en un "nuevo modelo" de Ensanche que busca "ganar espacio público para las personas"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santiago trabaja en un "nuevo modelo" para el Ensanche, que busca "ganar espacio público para las personas" y que se materializará en primer lugar con un proyecto piloto para la calle Santiago de Chile a través de la reducción de la calzada y la plantación de árboles e instalación de bancos.

Así lo ha anunciado este jueves el concejal de Urbanismo, Iago Lestegás, que ha avanzado que en 2026 se licitará la redacción del proyecto para esta calle y cuyo desarrollo, en global, costará 2,8 millones.

"Esto se enmarca en una estrategia más amplia para el Ensanche", ha explicado en relación al ámbito "más densamente poblado" de la capital gallega. De este modo, a la transformación de Santiago de Chile se sumarán la de la Praza de Vigo --con un coste situado en 1,4 millones-- y Doutor Teixeiro.

El Ayuntamiento colabora con tres equipos de arquitectura (RVR, Eduardo Cruz y Creus e Carrasco) para la elaboración de cada uno de los anteproyectos, que sentarán la base de cara a la redacción final. También se tendrán en cuenta las aportaciones de la ciudadanía, para lo que se abrirá un proceso de diálogo con los vecinos del Ensanche, que se abrirá "en breve".

En este contexto, el edil ha resumido en tres los objetivos del modelo urbano propuesto y compartidos con los del Conector Central: mejorar la funcionalidad del espacio construido, mejorar la gestión del ciclo del agua y la eficiencia energética y crear una infraestructura verde para combatir el cambio climático.

"La circulación es una de las funciones del espacio público, pero no es la única y tiene que convivir de forma eficiente, justa y harmónica con el resto de funciones del uso público", ha resumido.

SANTIAGO DE CHILE

Respecto a Santiago de Chile, Lestegás ha diagnosticado que actualmente existe un "dominio del coche" en esta calle, en el que 10 metros están dedicados a los coches y los 5 metros restantes, a los peatones, una situación que el Gobierno local pretende revertir.

En la distribución contemplada por el anteproyecto (a cargo de RVR), se le da "prioridad" al peatón y a los elementos de estancia: la calzada central tendrá un ancho de 3,2 metros; habrá dos bandas laterales de 2,2 metros cada una, y cada una de las aceras medirá 6,3 metros.

De este modo, los árboles estarán más alejados de la fachada y la distribución de los usos en las bandas laterales --que se emplearán para la colocación de colectores de basura, la instalación de terrazas o la plantación de árboles, entre otros-- será objeto de definición en la redacción.

PRAZA DE VIGO

Por otra parte, la Praza de Vigo, que Lestegás ve "desprovechada como espacio público", también será objeto de otra transformación. El anteproyecto (elaborado por Creus e Carrasco) formula un acceso a rúa Nova de Abaixo desde Santiago de Chile --como actualmente-- y hacia Romero Donallo por la Avenida de Vilagarcía desde Santiago de Chile --con un cambio de sentido de la circulación--.

El fin es crear un pequeño anfiteatro en el centro de la plaza donde se ubique un espacio ajardinado que sirva, por ejemplo, para hacer un pícnic, rodeado de árboles y manteniendo la zona de juegos infantiles. "Crea una plaza donde ahora mismo no la hay, manteniendo el estacionamiento en el subsuelo", ha descrito Lestegás.