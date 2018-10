El sector crítico de En Marea tumba la estrategia política y electoral de la dirección que encabeza Luís Villares

Publicado 27/10/2018 20:14:58 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El plenario de En Marea ha aprobado con 271 votos a favor y 181 en contra una enmienda a la totalidad de la estrategia política de la dirección que encabeza Luís Villares, referente al papel a jugar por el partido instrumental en el panorama estatal y la forma de presentarse a las elecciones europeas.

Así, el plenario ha dado luz verde a la enmienda a la totalidad presentada por el sector crítico, agrupado en la denominada Mesa de la Confluencia, promovida por Compostela Aberta y en la que participan Anova, IU, Podemos y mareas municipalistas como Marea Atlántica o Ferrol en Común, entre otras.

En la defensa del documento oficialista, el portavoz, Luís Villares, ha asegurado que las tesis que propone la dirección no parte de ella, sino de "los inscritos" que participaron en encuentros desarrollados en septiembre en las cuatro provincias gallegas.

Además, ha afeado al sector crítico presentar una enmienda al documento oficial en la que "no encajaban las tesis políticas de las situación en el Estado y las elecciones europeas". Además, también ha cargado contra la acusación de la Mesa sobre el supuesto "mecenazgo" de la dirección a ciertas mareas municipalistas.

Villares ha remarcado que En Marea, como organización de ámbito nacional, se ha limitado a prestar apoyo logístico y económico a aquellos proyectos municipalistas que así se lo solicitaron, como por ejemplo, la marea de O Porriño para la elaboración de un boletín de noticias.

MAREA DE FERROL

En su enmienda, los críticos hacen referencia a la situación generada hace unos meses en Ferrol, con el supuesto apoyo de la Coordinadora de En Marea al nacimiento de Marea de Ferrol, promovida por un sector procedente de Ferrol en Común, candidatura que gobierna la ciudad departamental desde 2015.

Así, Villares ha reconocido que "por responsabilidad" mintió ante la prensa cuando alegó motivos de agenda para no acudir al aniversario de Ferrol en Común. "No asistimos (la dirección) porque no fuimos invitados", ha espetado.