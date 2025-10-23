Seis meses de prisión para un empresario de Lugo como responsable de la amputación de parte de un dedo de un obrero

LUGO, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El gerente de una empresa vinculada a la construcción de Lugo aceptó este jueves una pena de 6 meses de prisión como responsable de un delito de lesiones contra la seguridad de los trabajadores y de otro de imprudencia grave.

Los hechos, que no llegaron a ser juzgados, ya que hubo acuerdo entre las partes, tuvieron lugar en 2020, durante la construcción del nuevo colegio del Sagrado Corazón.

Uno de los trabajadores recibió el encargo de realizar una tarea "que no se correspondía con su cualificación profesional y en la que no se aplicaron las medidas de seguridad necesarias", según detalla la acusación. Por ello, una máquina le atrapó una mano y le amputó parte de la falange de un dedo de la mano derecha.

Aunque en un principio por estos hechos se le pedía al acusado una pena de dos años y tres meses de prisión, se acordó rebajar la misma a 6 meses debido a la dilación indebida del caso, del que hace cinco años, y a la intención de pagar la indemnización por parte del acusado.

También fue condenado a una multa de 1.260 euros y a la inhabilitación profesional por el mismo periodo de tiempo. Por otra parte, la víctima recibirá una indemnización de 9.000 euros, por sus secuelas y lesiones, que será abonada por la aseguradora.

Acordaron además la suspensión de la condena a condición de que no vuelva a delinquir en el plazo de dos años y a pagar la multa fraccionada durante seis meses.