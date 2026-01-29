El Sergas incorporará este 2026 algoritmos de IA para apoyar el análisis de imágenes clínicas

La secretaria xeral técnica de la Consellería de Sanidade, Natalia Lobato - XUNTA

La secretaria xeral técnica de la Consellería de Sanidade, Natalia Lobato, ha anunciado este jueves en el Parlamento de Galicia que el Servizo Galego de Saúde (Sergas) incorporará este 2026 algoritmos de inteligencia artificial para apoyar el análisis que realizan los profesionales de cerca de 1,8 millones de imágenes clínicas.

Así lo ha trasladado en la Comisión 5ª de Sanidade, Política Social e Emprego, donde ha asegurado que su departamento prevé analizar 1,5 millones de radiografías de tórax, 150.000 imágenes de cribados citológicos, 100.000 imágenes oftalmológicas y cerca de 40.000 imágenes destinadas a la detección de cánceres de mama y de próstata.

En este contexto, ha subrayado que ya se han procesado un millón de imágenes médicas con inteligencia artificial en ámbitos de urgencias y de atención primaria en el Sergas. Por su parte, la oposición, aunque ha celebrado la digitalización del sistema, ha insistido en que "lo que le preocupa a la gente es que no la atiendan".

En concreto, la diputada socialista Elena Espinosa ha reconocido que las nuevas tecnologías "pueden ser una herramienta útil", pero ha advertido de que "a la gente no le preocupa la digitalización, sino que no la atiendan".

Por ello, ha defendido que esta "no puede ser un fin en sí mismo, sino una herramienta al servicio de una sanidad pública que funcione mejor". De este modo, ha exigido que la digitalización "no suponga deshumanización ni recortes de la atención presencial", ni el traslado de la carga del sistema a los pacientes, "especialmente a las personas mayores, a la población del rural o a quien tenga más dificultades con el uso de las herramientas digitales".

Con todo, ha reclamado que la digitalización sirva para "liberar tiempo asistencial a los profesionales sanitarios" y no para añadir "más burocracia".

LISTAS DE ESPERA

Por su parte, la diputada del Bloque Nacionalista Galego (BNG) Montse Prado ha cuestionado si la estrategia de digitalización del Sergas está mejorando la calidad de la atención sanitaria que reciben los gallegos.

"La cuestión es si esa implementación está mejorando la calidad de la asistencia sanitaria que recibimos los gallegos", ha afirmado. "Antes de la digitalización, o cuando había poca digitalización, llegábamos a nuestro centro de salud y los profesionales nos atendían", ha recordado Prado.

Además ha cuestionado "en qué está mejorando esa accesibilidad" con la digitalización y ha preguntado si estará acompañada de los recursos humanos necesarios para que esa tecnología "sea una herramienta", pero que no sustituya.

En esta línea, ha reclamado que se explique "qué empresas están detrás" de la digitalización del Sergas y, por último, la diputada del BNG ha preguntado si con los "hospitales del futuro" y la digitalización "va a seguir habiendo listas de espera".

"SISTEMA SANITARIO ROBUSTO E INNOVADOR"

Por otro lado, la diputada del Grupo Parlamentario Popular María Encarnación Amigo ha defendido la digitalización de la sanidad pública gallega y ha afirmado que la comunidad "tiene un sistema sanitario robusto, innovador y con visión de futuro".

"Nada de esto es por casualidad, es el resultado de una apuesta política clara y continuada en el tiempo por parte de los gobiernos del Partido Popular", ha destacado. "Lamentablemente, una vez más, asistimos al mismo espectáculo, a la negativa sistemática de los grupos de la oposición, al menosprecio al Gobierno gallego", ha añadido.

La diputada popular también ha criticado "el sectarismo, el interés partidista y la ignorancia" del PSdeG y del BNG. Además, ha aprovechado para felicitar al equipo de la Consellería de Sanidade por el "enorme trabajo realizado en los últimos años en la transformación digital de la sanidad pública gallega" y ha asegurado que Galicia "está corporativamente digitalizada y dispone de soberanía digital".

"SANIDAD MÁS CONECTADA Y ACCESIBLE"

Con todo, la secretaria xeral ha la Consellería de Sanidad trabaja en el objetivo de alcanzar una sanidad "más conectada y accesible" para el paciente. Entre los proyectos en los que la sanidad gallega avanzará en 2026, ha destacado "la consolidación e implantación total de la historia clínica electrónica IANUS 5", un sistema que, a finales de 2026, "será accesible para el 100 % de los profesionales del Sergas".

El Ejecutivo gallego también desarrollará en 2026 un algoritmo para la detección de la diabetes en sus diferentes fases, "posibilitando el registro y la clasificación de más de 15.000 pacientes que padezcan esta patología", según ha señalado Lobato.

También se ha referido a la digitalización del 100% de los quirófanos de los hospitales públicos gallegos, así como a los servicios de Anatomía Patológica. En este caso, el objetivo es digitalizar la totalidad de las biopsias y de las autopsias que se realicen en los centros sanitarios gallegos.

"Se habilitará un asistente virtual con inteligencia artificial generativa capaz de responder dudas en la aplicación Sergas Móbil y también se desarrollará un sistema de acompañamiento en tiempo real para que se pueda seguir el flujo asistencial en urgencias y hospitalización", ha desgranado.

Con todo, ha indicado que el número de usuarios que accedieron a la aplicación pasó de 1.636.834 en el año 2021, a los 2.338.181 durante 2025.