Sindicatos cifran en el 60% el seguimiento de la huelga en la educación concertada, que la Xunta reduce al 17,6%

SANTIAGO DE COMPOSTELA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos que han secundado la huelga parcial convocada en la educación concertada gallega este miércoles han cifrado en un 60% el seguimiento del paro, que la Xunta de Galicia ha reducido a un 17,6%, según han adelantado fuentes de la Consellería de Educación consultadas por Europa Press.

Cabe recordar que este lunes los sindicatos FSIE, FESP UGT, CC.OO. FeUSO, SNEP y CIG convocaron un paro de 9,00 horas a 12,00 horas en todos los centros de educación concertada para reclamar el desbloqueo de los acuerdos de homologación en este sector y la convocatoria de la mesa tripartita de negociación.

"Y si no nos ofrecen un calendario de negociación, nosotros le presentaremos un calendario de movilizaciones", incidía el representante de UGT, José Antonio Míguez, en una rueda de prensa este lunes.

Con todo, los sindicatos han trasladado su agradecimiento a todos los docentes que secundado la huelga, participado en las concentraciones y han hecho posible la jornada de movilización. Finalmente, han instado a la Xunta a decidir "si quieren escuchar, dialogar y negociar o si prefieren continuar bloqueando el diálogo social y ahondando en el conflicto".