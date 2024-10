Sogama denuncia que las "múltiples y continuas incidencias" de Renfe y Adif le generan "serios problemas"

Advierte que, si no se soluciona la situación, adoptará "las medidas oportunas"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La empresa pública Sogama ha denunciado este sábado que, a lo largo de este año 2024, las "múltiples incidencias" en el servicio prestado por Renfe y Adif en el transporte de residuos "no han dejado de sucederse", provocando "serios problemas" a la sociedad y a los ayuntamientos.

En un comunicado, Sogama recuerda que el 57% de los desechos gestionados por esta empresa pública se transportan por tren "en una clara apuesta de la entidad por un medio más respetuoso con el medio ambiente". No obstante, lamenta que los problemas operativos y logísticos de la operadora "no solo no se han solucionado, sino que incluso se han visto incrementados".

Ya el pasado mes de agosto, el presidente de la Sociedad, Javier Domínguez Lino, dirigió un escrito a los responsables del servicio de transporte de residuos por ferrocarril para manifestar su malestar por "los constantes incumplimientos" en el mismo.

Sogama incide en que se ocasionan "graves problemas" en la actividad de las plantas de transferencia y en las labores de recogida de basura por parte de los ayuntamientos al verse "dilatados de forma desproporcionada" los tiempos de espera para realizar las descargas en las instalaciones.

En la misiva, el máximo responsable de la Sociedade Galega do Medio Ambiente daba cuenta de más de una treintena de incidencias que afectaron a los trenes de mercancías de Lugo, Taboadela y Vigo, y exigía a Renfe el "estricto cumplimiento" de los términos del contrato, recordando las garantías del plan de horarios, "esencial para el correcto desempeño" del servicio público prestado por Sogama a los 295 ayuntamientos adheridos a su sistema.

También apelaba a la subsanación de anomalías que han derivado "en retrasos, problemas logísticos, ralentización de la logística y una presión sin precedentes" en la infraestructura industrial de la empresa.

A todo ello se suman, incide Sogama, "las molestias y costes para los entes locales".

AVISO

A mediados de septiembre, el presidente de la empresa pública, subraya el comunicado, mantuvo una reunión con portavoces de Renfe para que estas incidencias fuesen solucionadas con la mayor prontitud, compromiso que asumieron, pero que "no fue cumplido", ya que durante el presente mes de octubre, "no solo han tenido continuidad, sino que incluso se han visto incrementadas, llegando a contabilizarse, en tan solo 25 días, más de una veintena".

Sogama ha agregado que Renfe "ni siquiera se encarga de informar de las mismas", sino que la empresa tiene conocimiento a partir de avisos de terceros, de llamadas de las terminales de destino o de los trabajadores del complejo medioambiental de Cerceda.

En esta coyuntura, ha hecho un nuevo llamamiento a Renfe para que atienda sus peticiones. De lo contrario, advierte, adoptará "las medidas oportunas".