La Subdelegación del Gobierno en Pontevedra defiende que el desescombro de Paramos sigue los "trámites legales"

Publicado 29/11/2018 14:24:13 CET

VIGO, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Subdelegación del Gobierno en Pontevedra ha defendido este jueves que se están siguiendo "los trámites administrativos establecidos en la legislación vigente" para cumplir el "compromiso" sobre el desescombro de la zona de Paramos, afectada por la explosión de un almacén ilegal de material pirotécnico en la que fallecieron dos personas y hubo varios heridos así como numerosos destrozos materiales.

Desde la Subdelegación han respondido con un "sin comentarios" a la pregunta de Europa Press sobre su ausencia en el "gabinete de crisis" convocado este miércoles por el Ayuntamiento de Tui para tratar el asunto de la retirada de escombros de Paramos, al que tampoco asistió la Diputación de Pontevedra.

Sin embargo, la Subdelegación del Gobierno ha manifestado a Europa Press que "este lunes por la tarde" han mantenido una reunión con representantes de la plataforma de afectados de Paramos para "informarles" de cómo avanzan los trámites del Ejecutivo central con respecto del desescombro de la zona cero de la explosión.

Asimismo, las mismas fuentes han confirmado que desde que tomó posesión el Gobierno actual mantienen un "contacto permanente" con los afectados de Paramos y que sus comunicaciones son "fluidas", pues se reúnen más o menos "una vez al mes".

Respecto de las declaraciones del vicepresidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y del alcalde de Tui, Carlos Vázquez Padín, a la salida del "gabinete de crisis", la Subdelegación ha insistido en que "ninguna administración puede saltarse los trámites legales" y que "si algún responsable político quiere hacerlo puede iniciar hoy mismo el desescombro de la zona".

En esta línea, han aseverado que no se puede saber si la retirada de escombros se hará, como ha sugerido la Xunta, mediante una "encomienda de gestión" o a través de un "concurso público restringido", entre otras fórmulas que podrían aplicar desde el Gobierno siguiendo, han reiterado, los "trámites legales" establecidos.

SIN OBSTRUCCIÓN

Por otra parte, la Subdelegación del Gobierno ha dejado "muy claro" que no ha habido "obstrucción" por su parte en la retirada de escombros como ha sostenido el alcalde de Tui. Además, han alegado que "no puede haber colaboración si no hay petición de ayuda", en referencia a que solo han recibido una petición desde este consistorio por la que celebraron una reunión el pasado "27 de septiembre".

"El Gobierno lleva actuando con toda la responsabilidad y sensibilidad hacia los afectados cumpliendo todos sus compromisos", ha trasladado la Subdelegación del Gobierno, que refiere una "actitud obstruccionista" de Vázquez Padín al que le reprochan "que ha tenido que ser reclamado en diversas ocasiones para cumplimentar las ayudas de casi un millón de euros que le corresponden para afrontar los trabajos de retirada del amianto de forma inicial de la zona de explosión y para la reposición de bienes municipales dañados".

DESALOJO DE BALDRÁNS

Del mismo modo, la Subdelegación del Gobierno ha aclarado que el auto del contencioso número 1 de Pontevedra "sólo insta al ayuntamiento de Tui y a su alcalde a la orden de reposición de la legalidad urbanística" en la pirotecnia "La Gallega" ubicada en el barrio de Baldráns (Tui) y que "en ningún momento responsabiliza" al Gobierno ni le obliga a ejecutar el desalojo.