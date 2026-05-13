Herida una persona tras colisionar un barco pesquero y una dorna en Cambados (Pontevedra)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

Una persona resultó herida tras colisionar un barco pesquero y una dorna en el municipio pontevedrés de Cambados.

Según la información del 112 Galicia, el suceso se produjo sobre las 10.00 horas de este miércoles y el tripulante de la dorna resultó herido.

La central de emergencias dio aviso a los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a Salvamento Marítimo, a la Guardia Civil y a la Policía Local de Cambados.

La persona herida fue trasladada al puerto de Tragove y, posteriormente, evacuada en ambulancia al centro hospitalario de referencia.