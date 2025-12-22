La temporada de pesca continental de 2026 comenzará en Galicia el 15 de marzo y se prolongará hasta el 31 de julio

SANTIAGO DE COMPOSTELA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La temporada de pesca continental del próximo año en Galicia comenzará con carácter general el 15 de marzo y terminará el 31 de julio, tal y como establece la orden anual que publica este lunes el Diario Oficial de Galicia (DOG).

Además de los plazos, la orden recoge las normas generales de pesca de las distintas especies ictícolas en las aguas continentales de la comunidad autónoma.

La temporada hábil para la pesca del reo, en general, comenzará el 1 de mayo y concluirá el 31 de julio. En todo caso, se prorrogará en los cotos de Betanzos, Noia, Noval, Ombre, Padrón, A Ponte do Porto, Tibeiras, Segade, Traba, Xuvia y Lambre hasta el 30 de septiembre; y hasta el 31 de agosto en el caso de Ponte Arnelas, Pontevea y Sinde.

La cuota de captura se establece en dos ejemplares por persona y jornada, con una dimensión mínima de 35 centímetros, según explica la Consellería de Medio Ambiente en un comunicado de prensa.

En el caso del río Eo compartido, el talle mínimo será de 25 centímetros con la misma cuota de captura que en el resto.

Sobre los añadidos artificiales, se permite la mosca artificial, cucharilla, risco y pescados artificiales y semejantes. En lo que respecta a los naturales, se autorizan todos excepto cualquier tipo de huevas y el pescado natural, y en aguas salmoneras no se permiten los añadidos naturales.

En cuanto a los añadidos artificiales en las aguas salmoneras, las características de la cucharilla deben ser de un máximo de 6,5 centímetros medidos entre la argolla superior y la curvatura del anzuelo.

PESCA DE LA TRUCHA

Para esta especie, la temporada comenzará el 15 de marzo y rematará el 31 de julio. En los cotos con convenio de colaboración, se prolongará hasta el 30 de septiembre en la modalidad de pesca sin muerte, y en las aguas salmoneras, en las de reo y en las de montaña el inicio se retrasará al 1 de mayo.

Como norma general, se establece la posibilidad de capturar seis ejemplares al día y por persona, con una talla mínima de 19 centímetros. En cuanto a los añadidos, son los mismos que los de la temporada pasada.

Por otra parte, este año se vedan en todas las masas de agua las siguientes especies: cangrejo de río, bermejuela, espinoso, sábalo y anguila.

La pesca de la saboga solo se autoriza en el tramo del río Ulla comprendido entre la presa de Couso y la desembocadura entre el 1 de mayo y el 7 de junio.

Está vedado el salmón en todas las aguas continentales gallegas y autorizado exclusivamente dentro de los ámbitos territoriales que se indican en la orden la pesca de las siguientes especies exóticas invasoras: perca americana, carpa, cangrejo rojo americano y cangrejo señal.

JORNADAS HÁBILES

Con carácter general, se declaran los lunes como días inhábiles para la pesca, excepto festivos nacionales o autonómicos.

Los jueves serán hábiles solo para la pesca sin muerte en todas las masas de agua, excepto festivos nacionales o autonómicos, que serán hábiles según la modalidad de pesca autorizada en cada masa de agua.