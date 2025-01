O temporal afecta o tráfico ferroviario en Galicia, suspende os primeiros trens A Coruña-Ferrol e provoca atrasos

Os usuarios do tramo A Coruña-Ferrol foron trasladados por estrada, e o transporte de ría segue sen estar totalmente operativo en Vigo

SANTIAGO DE COMPOSTELA / VIGO, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

A borrasca 'Herminia' rebaixou os seus efectos en Galicia, aínda que continúan rexistrándose desbordamentos de ríos e mantéñense as afeccións tanto na circulación ferroviaria como no transporte de ría. Nos aeroportos, polo momento, nesta xornada prima a normalidade.

Fontes de Renfe informaron a Europa press que, debido ás condicións meteorolóxicas adversas, foi necesario cortar o tráfico ferroviario nos primeiros trens entre A Coruña e Ferrol en ambos os sentidos. Os usuarios foron trasladados por estrada.

As mesmas fontes indicaron que até o medio día non hai máis circulacións e, nese momento, avaliarase a situación para determinar se continúa cortado o tráfico ferroviario ou se pode retomar.

Na liña, a consecuencia dos efectos do temporal producíronse demoras ao longo da mañá nalgúns servizos do Eixo Atlántico, derivadas de incidencias na infraestrutura.

TRANSPORTE DE RÍA

En Vigo, o transporte de ría segue sen estar operativo ao cento por cento. As conexións entre a cidade olívica e o porto de Moaña seguen suspendidas, en principio até as 14,00 horas deste martes.

Mentres, a liña entre Vigo e Cangas comezou a operar ás 10,00 horas (saída desde Cangas en dirección á cidade, e media hora máis tarde será a primeira saída desde Vigo), aínda que o fai cunha frecuencia de media hora, e non de 20 minutos, como é habitual.

REGUEIRO DE INCIDENCIAS

O paso de 'Herminia' pola Península deixou un regueiro de incidencias en Galicia, e aínda que a situación mellorou, a inestabilidade continuará nas próximas xornadas con avisos por vento, precipitacións, neve e ondada o martes e o mércores.

Para este martes, Meteogalicia espera que o temporal vaia amainando no mar e en terra, pero aínda mantivo nas primeiras horas da xornada o aviso amarelo por xeiras que poden superar o 80 km/h.

Así mesmo, espérase neve en cotas baixas (por encima dos 800 metros) en varias zonas de Galicia, con acumulacións superiores aos 10 centímetros na montaña de Lugo e Ourense.

Por ondada, nas primeiras horas do día, mantivo a alerta vermella no litoral do noroeste da Coruña, na Costa da Morte e nas Rías Baixas (por ondas de 8 a 9 metros).

Posteriormente, ao longo da xornada, espérase que a situación mellore, aínda que as distintas zonas da costa galega seguirán en alerta laranxa ou amarela por ondada.

NOVA BORRASCA

Xa o mércores, o instituto meteorolóxico autonómico informa de que unha nova borrasca chegará á comunidade.

Así, haberá aviso amarelo por xeiras de vento superiores aos 70-80 km/h en distintas zonas da Coruña e Pontevedra entre as 00,00 horas e as 15,00 horas.

O nivel de alerta será tamén amarelo para precipitacións e neve, mentres que o aviso será laranxa por vento no mar e ondada no litoral galego.