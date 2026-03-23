Un total de 147 centros educativos gallegos cambiarán de dirección: hay hasta el 15 de abril para presentar candidaturas

Archivo - Un profesor da clase a un grupo de alumnos el día que arranca el curso escolar en Galicia, en el CEIP Eduardo Cela Vila de Triacastela, a 8 de septiembre de 2022, en Triacastela, Lugo, Galicia (España). - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional ha convocado este lunes el concurso de méritos para la selección y el nombramiento de los directores y directoras de los centros docentes públicos de Galicia. Según recoge el Diario Oficial de Galicia (DOG), un total de 147 centros de enseñanza de toda la comunidad renovarán su dirección para el próximo curso académico 2026/27.

El plazo para la presentación de solicitudes es de quince días hábiles, contados a partir de este miércoles, de este modo, los docentes interesados tendrán hasta el próximo 15 de abril para formalizar sus candidaturas obligatoriamente por medios electrónicos a través de la sede de la Xunta.

Por provincias, Pontevedra es la que cuenta con un mayor número de plazas vacantes en la dirección, con un total de 59 centros. Le sigue la provincia de A Coruña, donde se renovará la dirección de 52 centros educativos.

Por su parte, en Lugo se ha convocado el concurso para 20 centros, mientras que en la provincia de Ourense son 16 los centros que figuran en el anexo de la convocatoria para el cambio de dirección.

REQUISITOS

Para poder participar en este proceso, los aspirantes deben ser personal funcionario de carrera de un cuerpo docente y contar con una antigüedad mínima de cinco años en la función pública. Además, deben haber ejercido funciones docentes durante, por lo menos, cinco años en alguna de las enseñanzas que ofrece el centro solicitado.

Además, los solicitantes deben estar prestando servicios en un centro educativo dependiente de la Consellería de Educación, Ciencia, FP e Universidades y deben poseer una certificación acreditativa de haber superado un curso de formación sobre competencias para la función directiva.

Asimismo, deberán presentar un proyecto de dirección que incluya, por lo menos, una presentación y fundamentación del proyecto, los objetivos, los planes y las líneas de actuación y evaluación de este.

En concreto, el documento no podrá exceder las 30 páginas y deberá incluir, entre otros contenidos, planes en materia de igualdad entre hombres y mujeres, no discriminación y prevención de la violencia de género.

Con todo, el documento estará a disposición del Claustro de profesores y del Consejo Escolar de cada centro para su consulta durante un período mínimo de 10 días lectivos, y deberán obtener una puntuación mínima de seis puntos.

COMISIÓN Y SELECCIÓN

En cada centro se constituirá una Comisión de Selección compuesta por miembros de la Inspección Educativa, un director en activo de otro centro, tres profesores elegidos por el Claustro y tres miembros no docentes del Consejo Escolar.

Los nombramientos de los nuevos directores y directoras tendrán efectos del 1 de julio de 2026 y una duración de cuatro años, mandatos que podrán ser prorrogables por períodos iguales hasta un máximo de tres mandatos consecutivos, siempre que el trabajo desarrollado reciba una evaluación positiva.

En los casos en los que no se presenten candidaturas o no se seleccione a ningún aspirante, la Consellería podrá nombrar a un director con carácter extraordinario por un período de dos años.