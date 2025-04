Trabajo constató que una trabajadora de Sargadelos sufre silicosis y sancionó por "no adoptar medidas de protección"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una trabajadora de la planta de Sargadelos en Cervo (Lugo) ha desarrollado la enfermedad de silicosis y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha procedido a sancionar a la empresa por "no adoptar medidas de protección individual y colectiva que protejan" a quienes trabajan en la factoría ante "el riesgo de exposición a sílice cristalina".

Así lo han ratificado, según datos proporcionados por el Ministerio de Trabajo, fuentes del Gobierno consultadas por Europa Press, que han incidido en que se realizaron "requerimientos" para que la empresa pudiese proceder a subsanar las deficiencias.

"La infracción se pone por los incumplimientos en la protección de las personas trabajadoras", han recalcado estas mismas fuentes, en la misma jornada en la que el administrador único del grupo, Segismundo García, comunicó por carta a Inspección de Trabajo que, "con fecha de hoy mismo", se procede al cierre de la planta de producción de la emblemática factoría en Cervo (Lugo), "ante la imposibilidad de resolver en plazo las deficiencias" que habían sido detectadas.

En la propia carta remitida con fecha de este 2 de abril, García recuerda el requerimiento hecho por la inspección: "Se deberá formar e informar a todos los trabajadores con posible exposición a sílice cristalina sobre los riesgos existentes para su salud...", recoge.

Y remite a una respuesta a ese requerimiento en la que él mismo se refería a la "manifiesta incompetencia" de la dirección "para saber proteger la salud de sus trabajadores y visitantes" e instaba al cierre y precintado de las instalaciones.

Ahora, indica que se atreve a "proceder al cierre de la planta de producción, con fecha de hoy mismo" y pide a Trabajo que no lo interprete como un "look out o cierre empresarial".