El tramo A Ramallosa-Pontevea en la autovía entre Santiago y A Estrada abre al tráfico este miércoles

O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, acompañado da conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, participa na posta en servizo do primeiro tramo das obras que culminan a prolongación da Autovía Santiago - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La prolongación de la autovía AG-59, entre Santiago y A Estrada, abre al tráfico su primer tramo de A Ramallosa-Pontevea este miércoles, 22 de julio.

En concreto, el sentido Pontevea-Santiago se abrirá a las 09,30 horas del miércoles. En lo tocante a Santiago-Pontevea, la apertura será a las 12,30 horas, una vez retirados los elementos de seguridad instalados con motivo del corte de tráfico en el enlace de Os Verxeles.

Los vehículos que deseen utilizar el enlace de A Ramallosa podrán hacerlo en todos los sentidos desde las 09,30 horas.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y la conselleira de Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, han asistido al acto de presentación en el municipio coruñés de Teo de este tramo de 3,5 kilómetros que une A RamalloSa con el enlace de la carretera autonómica AC-241 en Pontevea.

Esta actuación ha contado una inversión de la Xunta de 32,3 millones de euros. La autovía es libre de peajes.

TERMINARÁ EN 2028 TRAS RETRASOS

Asimismo, Rueda subraya que el segundo y último tramo de la autovía, 4 kilómetros entre Pontevea (Teo) y O Rollo (A Estrada) se encuentra en marcha con un presupuesto de más 31 millones de euros.

De tal forma, una vez esté finalizado el segundo tramo hasta A Estrada, la autovía contará con 14 kilómetros que conectarán Santiago y A Estrada en solo 10 minutos. "Cuando esto esté terminado, en el año 2028 y tras una inversión de casi 70 millones de euros, quedará listo algo que se lleva esperando mucho tiempo", valora Rueda.

Sobre el retraso en esta infraestructura, Rueda ha reconocido "muchísimas dificultades" y que "hubo molestias" como las lluvias, pero valora un "resultado magnífico".

Paralelamente, Rueda destacó también otros proyectos en ejecución o de inicio inminente en este semestre, como la prolongación de la autovía de la Costa da Morte y de la VAP Tui-A Guarda, el desdoblamiento de un tramo de la carretera Brión-Noia para convertirlo en autovía y el inicio de las obras de la futura vía rápida Nadela-Sarria.