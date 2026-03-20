Transportes invierte 35,1 millones para rehabilitar el firme en 1.573 kilómetros de la red de carreteras en Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha invertido más de 35 millones de euros en las obras de emergencia de rehabilitación de firmes a lo largo de 1.573 kilómetros de la Red de Carreteras del Estado en Galicia.

En concreto, la inversión está destinada a subsanar los daños causados por las borrascas y temporales registrados en diciembre, enero y febrero, tal y como ha recordado el Ministerio en una nota de prensa.

El importe total movilizado para estas actuaciones es de 35,1 millones de euros, en concreto, A Coruña recibe 6,12 millones de euros de inversión para rehabilitar tramos que suman 238 kilómetros.

Lugo (más un tramo de la N-6 en León) recibe 8,99 millones de euros en reparaciones que afectan a 550 kilómetros; Ourense 8,45 millones de euros en obras a lo largo de 447 kilómetros y, finalmente, Pontevedra recibe 11,53 millones de euros en obras acometidas con una longitud total de 340 kilómetros.

Las obras de rehabilitación ya han comenzado, entre otras vías, en la N 550 en Ordes (A Coruña); en la N-634 en Barreiros (Lugo) y en la A-52 en Verín (Ourense). En la provincia de Pontevedra ya hay trabajos iniciados en la A-55 en Porriño y en Tui, en la A-52 en A Cañiza, en la N-541 en Forcarei y en la N-640 en Cuntis.