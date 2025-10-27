Transportistas acusan a ENCE de exigirles adaptar los vehículos para llevar 44 toneladas y bajar el precio

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación de la CETM en Galicia, Fegratramer, acusa a ENCE de imponer a los transportistas la obligación de adaptar sus vehículos para transportar las 44 toneladas -- medida que acaba de entrar en vigor -- y bajar el precio por tonelada un 8% de media.

En un comunicado explican que la compañía ha comunicado a las empresas de transporte que le prestan servicio esta obligación, una "imposición que tachan de "abusiva". Informan de que los

transportistas han suspendido sus servicios ante esta bajada de las tarifas.

Además, consideran que es "vergonzoso" que la compañía "se aproveche" de la ampliación de las masas máximas autorizadas para "obligar" a los transportistas a bajar sus tarifas, cuando esta medida supone un incremento de costes para los transportistas, tanto por la adaptación de los vehículos como por el mayor desgaste y consumo.

"Es inadmisible que estos sobrecostes sean asumidos exclusivamente por el transportista, mientras ENCE se beneficia de recibir cuatro toneladas más de mercancía por viaje", argumentan.

Una decisión que califican, además, de "indignante y prepotente", puesto que lo hacen "sin negociación y en muchos casos mediante un simple correo electrónico".

Por ello, exigen a ENCE que rectifique "inmediatamente", asumiendo los sobrecostes derivados del nuevo marco normativo y respetando la dignidad empresarial de los transportistas.

"Los transportistas son un eslabón esencial, sin cuyo trabajo las industrias no podrían funcionar, y advierte que no tolerará que se repitan prácticas coercitivas como las que está intentando imponer ENCE", remarcan, recordando el compromiso mostrado por los transportistas "incluso en momentos en que la empresa atravesaba serias dificultades".