Tres personas resultan heridas tras estallar una botella de cristal en una empresa en O Porriño (Pontevedra)

VIGO 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado heridas en la mañana de este lunes tras estallar una botella de cristal en una empresa en O Porriño (Pontevedra), según han informado fuentes del CIAE 112 Galicia.

El accidente laboral tuvo lugar algo antes de las 10.00 horas en el polígono de A Granxa, y tres personas han resultado heridas, aunque no han trascendido más detalles del incidente.

Al punto se trasladaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, con una ambulancia de soporte vital básico y un equipo médico del centro de Atención Primaria de O Porriño. Finalmente, la ambulancia trasladó al hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo a una mujer de 25 años de edad, M.M.F.F.

Fuentes del 112 han apuntado que otra de las personas heridas se trasladó a un centro sanitario por sus propios medios.