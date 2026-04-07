El Tribunal de Instancia de Vilalba archiva la investigación a la alcaldesa de Guitiriz (Lugo) por el cobro de dietas

LUGO, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La sección civil y de instrucción del Tribunal de Instancia de Vilalba, plaza 2, ha acordado el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa abierta tras la denuncia interpuesta por el portavoz del PP de Guitiriz contra la alcaldesa de esta localidad lucense, Marisol Morandeira, por presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad en documento público u oficial.

De ello ha informado este martes el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que señala que la denuncia se basaba en la percepción de dietas, las cuales ascendieron a 381,65 euros, por un viaje oficial a Portugal, alegando incompatibilidad entre la presencia de la alcaldesa en el extranjero y su asistencia a la Junta de Gobierno Local celebrada el 10 de diciembre de 2025.

La documentación presentada, según consta en el auto, acredita que la alcaldesa percibió las dietas conforme a lo establecido en el acuerdo plenario correspondiente y que su asistencia a la Junta de Gobierno Local fue telemática, lo que desvirtúa las afirmaciones de la denuncia.

En el auto, la jueza explica que, tras practicar las diligencias que se consideraron necesarias, "el resultado de las mismas no ha logrado confirmar la existencia de indicios suficientes de la comisión de los hechos denunciados". La resolución no es firme, pues contra ella cabe interponer recurso.