El Tribunal de Instancia de Viveiro ordena la reapertura de la causa de la Maruxaina respecto a un investigado

SANTIAGO DE COMPOSTELA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Viveiro, plaza 1, ha ordenado reabrir la causa sobre el caso de la Maruxaina, que investiga las imágenes subidas a páginas web de contenido erótico de mujeres grabadas orinando en la vía pública durante esta fiesta celebrada en agosto de 2019 en Cervo (Lugo).

De esta forma, la jueza instructora aplica la reciente interpretación jurisprudencial del Tribunal Supremo sobre el cómputo de plazos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite la práctica de diligencias en los 12 meses siguientes a la identificación de un nuevo investigado.

Según ha explicado el TSXG, la sentencia del Tribunal Supremo referente a dicho cómputo fue dictada en el tiempo transcurrido entre el auto de sobreseimiento provisional del caso, de fecha 14 de enero de 2026, y el momento en que se ordena la reapertura.

Así, el Tribunal de Instancia de Viveiro, tras analizar la ausencia de indicios de criminalidad contra el único investigado hasta el momento, acuerda la firmeza del sobreseimiento respecto a él, pero ordena la reapertura de la causa con el objetivo de investigar a otra persona identificada a partir de un informe técnico.

En consecuencia, decreta la práctica de diversas diligencias para esclarecer la participación del nuevo investigado en los hechos y requiere a las partes que propongan las diligencias adicionales que consideren necesarias.

La resolución no es firme, ya que cabe interponer recurso de apelación.