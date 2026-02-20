Ulloa Viva recibe con "alegría" la decisión de la Xunta sobre Altri, aunque también con "cautela" y "rabia"

Archivo - Manifestantes portan una pancarta con lema 'RIP. Galicia no es tierra de sacrificio' durante una manifestación contra el proyecto de Altri convocada por Ulloa Viva, Mina Touro-O Pino Non y PDRA. - César Arxina - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Ulloa Viva, que ha sido clave en la oposición social al proyecto de Altri en Palas de Rei (Lugo), ha recibido con "alegría" la noticia sobre el inicio de su archivo, aunque también con "cautela" y "cierta rabia" por la justificación dada por el Gobierno gallego.

La portavoz del colectivo, Marta Gontá, en una primera valoración sobre la noticia, ha dado la "bienvenida" a toda acción que haga que la fábrica "no sea una realidad". Con todo, ha llamado a la "cautela": "Tanto la Xunta como la propia empresa ya nos ha mentido a lo largo de estos cuatro años en diferentes ocasiones".

De esta forma, el equipo jurídico de Ulloa Viva seguirá trabajando "como si estas declaraciones no existiesen". También ha expresado "rabia" en relación a la justificación dada por la Xunta, ya que considera que "no debería ser si tiene o no tiene una subestación", sino el motivo medioambiental.

"Es un proyecto que enferma a las personas, que enferma a nuestro medio ambiente y que es una industria altamente contaminante que acapara los recursos de todos y los bienes más básicos durante 75 años", ha censurado.

Asimismo, en declaraciones a Europa Press, el activista de la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (Adega) Fins Eirexas, pese a que la ha valorado como una "buena noticia", también ha reprochado a la Xunta que recurra a "terceros" en su justificación para la toma de esta decisión y cree que es su "responsabilidad" dar una "justificación" fundada.