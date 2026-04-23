El Último de la Fila traslada su concierto del estadio de Riazor al Monte do Gozo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Último de la Fila ha trasladado su concierto, previsto para al 13 de junio, del estadio de Riazor de A Coruña al Monte do Gozo, en Santiago de Compostela.

Según ha indicado la organización del concierto en un comunicado, el cambio al nuevo emplazamiento se debe a motivos "externos a la gestión". Todo ello, debido a la posible promoción de ascenso a primera división del Deportivo de A Coruña.

De esta forma, el concierto mantendrá la fecha prevista y el evento tendrá lugar en el Monte do Gozo, en Santiago de Compostela.

La organización informó de que los asistentes que tiene entradas de pista y movilidad reducida para el concierto en el estadio de Riazor podrán acceder al nuevo recinto sin necesidad de realizar ninguna gestión adicional.

Los que disponen de entrada de pista que no deseen acudir al evento en el nuevo recinto, se ofrecerá la opción de solicitar el reembolso entre el 23 de abril al 23 de mayo incluido, mediante el canal de venta por el que fueron adquiridas (Ticketmaster).

Para las personas que tienen entrada de grada se procederá a la devolución automática de todas las entradas, y se habilitará una preventa prioritaria exclusiva para que puedan adquirir nuevas entradas para el nuevo recinto si así lo desean durante 48 horas antes de abrir la venta general a todo el público.

La preventa estará disponible desde el lunes 27 de mayo a las 11.00 horas hasta el miércoles 29 de mayo a las 10.59 horas.

La venta general de entradas para el nuevo evento de El Último de la Fila en el Auditorio Monte do Gozo de Santiago de Compostela estará disponible a partir del miércoles 29 de abril a las 11.00 horas mediante Ticketmaster.