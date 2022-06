Unidad en la Cámara para pedir al Gobierno "celeridad" en la solución de los problemas por el derrumbe de la A-6

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los grupos con presencia en el Legislativo gallego --PP, BNG y PSdeG-- se han unido este miércoles para pedir al Gobierno "celeridad" en la solución de los problemas originados con el derrumbe en uno de los viaductos de la A-6, que ha obligado a desviar la circulación por carretera nacional en una de las principales arterias de comunicación de Galicia con el centro de la península.

La iniciativa presentada por el Grupo Popular y defendida en el pleno ordinario de la Cámara gallega de este miércoles por el parlamentario José Balseiro ha concitado el apoyo de socialistas y nacionalistas.

Todos ellos reclaman una investigación sobre las causas del desplome de dos vanos del viaducto de Castro --Vega de Valcárcel (León)-- y que se adopten las medidas necesarias para reducir el impacto de la inutilización de esta infraestructura construida hace 20 años tras una de las inversiones más altas de la historia de la red de carreteras del Estado.

En concreto, el texto aprobado urge al Ejecutivo central a concretar las previsiones para la reparación del viaducto y que se revisen el resto de puentes de la A-6. Además, reclama soluciones de comunicación por carretera en la zona, especialmente para los vehículos pesados y que informe "de forma continua y con la máxima transparencia" sobre los pasos a seguir "en aras de evitar posibles especulaciones y desconfianzas".

Durante el debate de la iniciativa, la última de las proposiciones no de ley presentadas en la mañana de este miércoles en el Pazo do Hórreo, el parlamentario popular José Balseiro ha asegurado que su formación "no quiere" hacer de "este gravísimo accidente un asunto de confrontación política" a diferencia de, según el diputado, hacen "los socios" del PSOE, en alusión al BNG.

"No porque haya un pacto de silencia, como dicen en el Bloque, sino por responsabilidad", ha aseverado Balseiro, que ha incidido en que "todas las respuestas" ofrecidas hasta la fecha por el Gobierno central sobre lo ocurrido en Castro "son insatisfactorias".

Por su parte, Luís Bará (BNG) ha subrayado que lo acontencido en la A-6 "merece explicaciones" y que se depuren responsabilidades al tratarse de una infraestructura en la que se habían invertido 26 millones de euros en el último año tras el hallazgo de fallos que, según las primeras conclusiones apuntadas por los técnicos del ministerio, no han tenido que ver con las causas del derrumbe.

En este sentido, ve necesario que se lleve a cabo "una investigación exhaustiva, hasta las últimas consecuencias" para conocer qué fue lo que ocurrió con una infraestructura construida en su día "por grandes empresas madrileñas, muchas de ellas conocidas como las del 'palco del Bernabeu' e implicadas en la financiación ilegal del PP".

Por último, la diputada socialista Patricia Otero ha apelado a que "se deje trabajar" a los técnicos encargados de la investigación de las causas del siniestro, un análisis del que, como ha incidido, deberán partir los pasos a seguir para la reconstrucción del viaducto.

Además, ha afeado al PP su actitud tras el accidente por hacer del caso una reivindicación "política" y ha emplazado a la Xunta a poner sobre las mesa sus propuestas en la reunión convocada para este jueves.