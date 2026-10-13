Vari Caramés, Premio Nacional de Fotografía 2026

El fotógrafo gallego Vari Caramés - MINISTERIO DE CULTURA

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El fotógrafo gallego Vari Caramés ha sido galardonado con el Premio Nacional de Fotografía 2026, a propuesta del jurado reunido este martes. El premio, concedido por el Ministerio de Cultura, está dotado con 30.000 euros.

El jurado ha destacado la obra del artista gallego por "la vigencia y contemporaneidad de su trabajo, su aportación a la fotografía artística y contribución a la renovación cultural gallega desde los años 80". Además, el jurado ha señalado "su ampliación de las posibilidades expresivas, manchas, reflejos y sus característicos desenfoques que acercaron la fotografía a la abstracción pictórica", y destacan su "particular poética visual y universo reconocible a lo largo de su trayectoria".

El premio reconoció en su pasada edición a Carmela García, uniéndose a una amplia lista de galardonados, entre quienes se encuentran Laia Abril, Cristóbal Hara, Pilar Aymerich, Ana Teresa Ortega Aznar, Montserrat Soto o Leopoldo Pomés.

EL MAR O LA CALLE, SUS TEMAS MÁS RECURRENTES

El artista Vari Caramés (Ferrol, 1953) es un fotógrafo autodidacta gallego. Con 15 años su padre le regaló una cámara Voigtlander manual para que fotografiase sus cuadros, dibujos y piezas de hierro forjado y más tarde utilizó la fotografía en sus estudios de Arquitectura Técnica.

Empezó a exponer sus trabajos en A Coruña en 1980. En 1986 fue invitado a participar en el proyecto de la segunda edición de la Fotobienal Vigovisións, en el que seis fotógrafos de diferentes países retrataron Vigo durante una semana. Posteriormente ha expuesto en Madrid y Barcelona de forma individual y de forma colectiva en diferentes ciudades de España, Portugal y Francia.

Entre sus exposiciones destacan 'Algo. Nada. Siempre' en la Sala Canal de Isabel II (Madrid, 2022), 'Lugares' (A Coruña, 2019), 'Pasatiempo' (Santiago, 2013), 'Nadar' (A Coruña, 2010) o 'Recreo' (Santiago de Compostela, 2008).

En 2024 publicó el fotolibro 'Bosque animado'. En la obra de Caramés hay una búsqueda por que lo cotidiano y ordinario resulte extraordinario, procurando evocar y sugerir. Sus temas más frecuentes son el mar, el puerto, las estaciones del ferrocarril, la calle, o la gente que se detiene un momento.