Las ventas por el Sorteo de la Lotería de Navidad aumentan un 1,96% en Galicia hasta los 226 millones

Varias personas rellenan los bombos del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 - Eduardo Parra - Europa Press

A CORUÑA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las ventas para el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad han aumentado un 1,96% en Galicia hasta los 226 millones, según los últimos datos publicados por Loterías y Apuestas del Estado (LAE). Este porcentaje es algo superior en relación a la media estatal, donde fue de un 1,4% con respecto al año anterior, alcanzando, en su edición de 2025, una facturación total de 3.554.685.880,euros.

De este modo, el gasto medio por habitante para el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad en 2025 ha sido de 72,36 euros, ligeramente inferior a las cifras de 2024, cuando cada español gastó una media de 73 euros, pero ligeramente superior a los 71,67 euros del año anterior, según la cifra de consignación por habitante de la LAE.

En el caso de Galicia, con una venta de 226.811.600 euros, el gasto por habitante ha sido de 83,55 euros, siendo la provincia de Lugo la que ha realizado un mayor gasto por persona, 106,26 euros. En esta se han destinado para la compra de lotería algo más de 34 millones de euros, un aumento del 3,85%.

En A Coruña, han sido 99 millones, con un incremento del 2,04%, siendo el gasto por persona de 87,98 euros. En Ourense, se destinaron un poco más de 19 millones, un aumento del 3,27%, y gasto media de 63,68 euros. En Pontevedra, la cuantía destinada asciende a unos 72 millones de euros, un aumento del 0,64% y un gasto medio de 76,12 euros.

Por provincias a nivel estatal, el mayor incremento se ha registrado en Cádiz (7,21%), Huelva (5,55%), seguida de León (4,95%), Teruel (4,76%), Lugo (3,85%), (Jaén (3,53), La Rioja (3,44%), Ciudad Real (3,44%), Sevilla (3,31%), Ourense (3,27%), Ávila (3,19%) y Salamanca (3,03%).

En Valencia, sin embargo, la venta ha descendido en un 2,71%, tras el fuerte incremento registrado en 2024 relacionado con la catástrofe de la dana. También han bajado las ventas en Álava (-1,40%), Madrid (-0,09%), Melilla (-1,77%) y Baleares (-0,12%).

El presidente de Loterías y Apuestas del Estado, Jesús Huerta, ha destacado en una entrevista en TVE recogida por Europa Press la tradición del sorteo en España y el compromiso social que representa. "El Sorteo de Navidad constituye un elemento distintivo de nuestro país y, dado su carácter único, despierta reconocimiento y admiración en todo el mundo", ha argumentado el presidente de Loterías.

"Lo que mueve a Loterías es generar un beneficio para la sociedad, y a través de organizaciones como Cruz Roja, Cáritas o la Asociación Española contra el Cáncer, estamos colaborando y atendiendo al año a más de un millón de personas, personas mayores, en situación de exclusión o vulnerabilidad, personas con discapacidad, migrantes, mujeres maltratadas o víctimas de violencia de género", ha destacado Huerta.