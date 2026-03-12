'Lo Que De Verdad Importa' Reunirá Este Viernes A Más De 1.400 Jóvenes En A Coruña Para Escuchar Historias De Superación - FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La sede de la Fundación María José Jove (FMJJ) ha acogido este jueves la presentación de 'Lo Que De Verdad Importa A Coruña 2026', un evento que se celebrará este viernes en el recinto de Palexco y que espera congregar a más de 1.400 jóvenes para escuchar las historias de superación y solidaridad de Jero García, Alexia Vieira y Unai Garma.

La cita, que se celebrará a partir de las 10.00 horas, supone el estreno en la ciudad herculina del nuevo formato de la Fundación Lo Que De Verdad Importa (LQDVI), "cuyo principal objetivo es llegar a más jóvenes, familiares y educadores a través de cuatro eventos presenciales en España".

"Para nosotros es un motivo de orgullo volver a acoger un evento que recala ininterrumpidamente en A Coruña desde hace 17 años. En cada edición buscamos despertar inquietudes y acompañar a los jóvenes a través de testimonios de vida que les ayuden a trazar su propio camino hacia el futuro. Historias como las de Jero, Alexia y Unai", ha destacado la presidenta de honor de LQDVI LIVE A Coruña y presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa Jove.

Durante la presentación que ha tenido lugar en la sede de la FMJJ, han estado los ponentes que participarán este viernes en A Coruña: Jero García, Alexia Vieira y Unai Garma. "Lo que más les queda a los jóvenes es lo que se siente, no lo que se estudia. Yo les voy a hablar de golpes, de que se van a caer a lo largo de su vida y de que hay que levantarse siempre", ha aseverado el exboxeador y presentador Jero García.

Nacido en el barrio madrileño de Carabanchel a finales de los años 70, Jero creció en un entorno "marcado por la delincuencia, las drogas y la desestructuración social", según ha recordado FJJ en una nota de prensa en la que también ha subrayado que el deporte se convirtió para él en "una vía de escape y un instrumento decisivo" para forjar un futuro lejos de ese contexto.

Por su parte, Alexia Vieira es fundadora y presidenta de la Fundación Khanimambo, una ONG que trabaja en Mozambique desde 2007, centrada en la educación y el desarrollo comunitario en la zona de Xai-Xai. Además, la Fundación Khanimambo financia también becas de estudios universitarios y programas específicos para adultos.

Finalmente, Unai Garma, de 29 años, dejó atrás las apuestas hace más de ocho años, una adicción que comenzó a los 15 "desde el desconocimiento y la inocencia" a través de las apuestas deportivas. Hoy es cofundador de A90Grados, una iniciativa que se dedica a promover el bienestar digital "consciente" y visibilizar los riesgos asociados al juego de azar en los jóvenes y sus familias.

Con todo, LQDVI Live tiene como impulsores principales a Cantabria Labs, Fundación Cantabria Labs, CaixaBank e imagin; como socio tecnológico, a Telefónica; como socio fundador, a Fundación AXA; y, como partners en seguridad vial, a Gonvarri Industries y Fundación Gestamp.

La edición que se celebrará este viernes en A Coruña cuenta, además, con la Fundación María José Jove como 'partner' fundador en A Coruña, con la Xunta de Galicia como 'partner' institucional, y con Palexco, Fundación San Rafael, Vegalsa-Eroski y Uber como colaboradores.