Verea (PP) acusa al alcalde "insultarle" y contrapone el gobierno de Bugallo del "pasado" con el suyo del "futuro"

Ve "desesperado" al PSOE por compararlo con Conde Roa e insiste en que se remitió la documentación de Desproi cuando la tuvieron

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Alcaldía de Santiago, Borja Verea, ha presentado este lunes publicamente los principales argumentos de su candidatura, una lista de la que ha destacado que cumple los tres factores que él exigía --renovación, competencias profesionales y compostelanismo-- y que destaca por la "renovación" generacional que implica, con una media de edad de entre 40 y 45 años. De hecho, ha contrapuesto su proyecto, propio de "este siglo XXI", con las "forma del pasado" del gobierno encabezado por Xosé Sánchez Bugallo a quien ha afeado que le responda "insultándole" a denuncias de los populares.

Borja Verea mantuvo este lunes un desayuno informativo con los medios de comunicación tras dar a conocer el pasado viernes el primer tramo de la candidatura. En ella, sitúa a María Baleato, funcionaria y secretaria-interventora de la Xunta (sudirectora xeral en Emigración, actualmente), como su mano derecha en el número dos, mientras que 'conserva' al actual portavoz municipal, José Antonio Constenla, en el puesto número cuatro.

En el primer tramo, de los 15 primeros puestos, 12 son naturales de Santiago de Compostela de diferentes barrios y parroquias integrados en el tejido asociativo de la ciudad. Solo repiten tres nombres frente a los actuales de la corporación local: José Antonio Constenla (4), Evaristo Ben (8) y Pedro Rey, en el puesto 13 que supondría la mayoría absoluta que busca Verea para gobernar la capital compostelana.

El resto de la lista es de renovación con los siguientes nombres: Yolanda Otero Balsa (3), Olaya Otero Sanjurjo (5), José Ramón de la Fuente (6), Nerea Barcia (7), Rosario López (9), Adrián Villa (10), Borja Rubio Somoza (11), Soledad del Campo Fernández (12), Estela Beiras Freire (14) y Julio Fernández Balado (15).

"CAPACIDAD DE GOBERNAR"

Borja Verea ha destacado que su equipo son personas "con experiencia" y tienen "capacidad de gobernar" y de "dirigir la capital de Galicia", frente a la "nefasta gestión" del ejecutivo local de Bugallo, que "no fue capaz de resolever los problemas más cercanos" de la ciudadanía, como la "basura, el contrato del agua". "No son capaces de dirigir una administración del siglo XXI", ha observado el dirigente popular, quien también ha afeado que "no es capaz de solucionar el gravísimo" caso de supuesta "corrupción" y que, cada vez que se le pregunta por él, acaba "insultando personalmente" a él mismo (a Borja Verea), "dejando en evidencia que no puede responder" sobre el caso Pichel.

El también parlamentario autonómico, que ha defendido su condición de diputado compatible con la de candidato en Santiago, ha observado que un alcalde que "presume de que no se mueve un bolígrafo" sin él saberlo, "además de insultar" a Verea, "no sabe nada" de la contratación de la nave de Desproi con el Ayuntamiento.

En todo caso, Verea ha enfatizado que los populares compostelanos "siguen soñando un Santiago más amable", con "propuestas y medidas específicas para llevar a Compostela al siglo XXI" y medidas como crear una bolsa de viviendas a familias con hijos, mayores con dependencia y estudiantes o que los bajos se puedan convertir en viviendas.

Verea también ha recordado propuestas como derribar la Casa da Xuventude para abrir Belvís a la Praza do Matadoiro y al barrio de San Pedro y la creación de una agencia como Galicia Inviste. El candidato popular ha afirmado que si él se presentase a la reelección, no lo haría "con promesas, sino con hechos realizados" y ha indicido en que quedan 40 días para las elecciones en las que los ciudadanos "van a tener todo el poder para elegir a su alcalde", una campaña en la que se juega entre Bugallo y él.

DESPROI

Sobre la reciente remisión al juzgado de la documentación sobre el 'caso Desproi', el candidato popular ha insistido en que el PP ya había advertido de que lo haría si el gobierno local no remitía los papeles y ha manifestado que el gobierno local mantuvo una falta de "respuestas" y de "transparencia".

En este sentido, ha vuelto a justificar que era "el momento que correspondía", cuando se recopilaron todos los papeles, frente a las acusaciones de buscar una foto en tiempos electorales para perjudicar al gobierno local. Así, ha reiterado que el ejecutivo de Bugallo "no cumplió su palabra ante la ciudad" y lo que hizo el PP fue "cumplir la suya".

Borja Verea ha lamentado que el alcalde haga "chascarrillos lamentables" sobre posibles beneficios electorales de los que alardearía el PP supuestamente, al tiempo que ha considerado una "desesperación absoluta" por parte del PSOE el hecho de que lo comparen con el ex regidor Gerardo Conde Roa.

"Yo respeto a todos los que fueron alcaldes, independiente del Partido Político. Si él entienden que Borja Verea es como Conde Roa, es el mejor resumen de la absoluta desesperación (de los socialistas)", ha interpretado.