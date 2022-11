Villarino desea "lo mejor" a Francisco Rodríguez y confía en que el PSdeG "acierte" con su designación

OURENSE, 21NOV. (EUROPA PRESS) -

El secretario provincial del Partido Socialista de Ourense, Rafael Rodríguez Villarino, ha deseado "lo mejor" al exregidor de la ciudad Francisco Rodríguez y ha manifestado su confianza en que el PSdeG "acierte" con su designación como candidato a la Alcaldía de la Ciudad de las Burgas.

El socialista, que ha dimitido como portavoz local del partido tras conocerse la decisión de los órganos de la dirección de la organización, ha sido claro manifestando que "fue una sorpresa" que "no era algo que estuviese esperando", pero también que "se trata de una decisión de la Comisión Federal de Listas y ante eso no hay nada que decir, no cabe más que acatarla".

En este sentido, ha recalcado que forma parte de un partido político que tiene unas normas y las mismas "se aceptan o no se está en ese partido", al tiempo que subrayado que "quiere" a su formación y que no va a hablar mal de la misma "bajo ningún concepto".

Pese a todo, ha manifestado que entiende que "humanamente mucha gente tenga alguna reacción contraria" al escenario que se presenta, "no compartiéndolo" porque, para Villarino, "es lícito que las personas tengan opiniones individuales, pasa en todos los ámbitos y dentro de cualquier organización". "Lo importante es trabajar unidos buscando un futuro para esta provincia", ha apostillado.

En esta línea, ha subrayado que lo sucedido "no es la costumbre sino la excepcionalidad", y que es "normal que alguien pueda sentirse molesto", pero "no rompe el partido político", al enteder que "no es más que una excepción" que la formación "ha decidido que es lo mejor para representar los intereses en Ourense".

"Que sea lo mejor para Ourense y tengamos una alternativa que permita que cambie su deriva, que el PSOE acierte", ha remarcado Villarino sobre la designación de Francisco Rodríguez, quien, a su juicio, "se resta un poco de valor" y "actúa con humildad" cuando dice que lo nombraron a él porque no se llegaba a un acuerdo que evitase las primarias que, según los estatutos del partido, están obligados a celebrar las agrupaciones de municipios de más de 20.000 habitantes.

"Lo nombran a él porque creen que es la mejor posibilidad de éxito del partido y respeto esa decisión. Ojalá las urnas le den la razón", ha sostenido el secretario provincial contando, que llamó a Rodríguez para felicitarlo y para decirle, además, que "cuenta con todo su apoyo para conseguir el mejor resultado posible".

LISTA DE CONSENSO

Cuestionado sobre si estaría dispuesto a entrar a formar parte de una lista de consenso, Villarino ha subrayado que el candidato debe tener "plena libertad" para decidir las personas que lo acompañen en la candidatura.

"Yo no le pongo límites a Paco Rodríguez y espero que él también me dé a mí la libertad para tomar la decisión que corresponda en el momento", ha dicho el diputado provincial, que cree que con este escenario lo que debe hacer "es seguir lealmente el partido, apoyarlo en el ayuntamiento y seguir luchando con la responsabilidad que tengo en la portavocía de la Diputación".

POSIBLE PACTO PP-PSOE

Preguntado Rafael Rodríguez Villarino sobre la similitud en la elección del candidato con la elección del Partido Popular, que también presenta a un ex alcalde, Manuel Cabezas; Villarino ha dicho que ambas formaciones están en momentos "diferentes".

Considera que el Partido Popular "está en un momento muy difícil" porque después de lo que ha hecho durante los últimos cuatro años "ha dejado toda su comunidad política arrasada", lo que les lleva a "recurrir al pasado".

Por su parte, cree que su partido "tenían varias opciones y entre ellas han decidido una, la de una persona con prestigio que vio truncada su carrera de un modo traumático y le da una segunda oportunidad a la ciudadanía de elegir".

Asimismo, cuestionado sobre la posibilidad de un pacto Partido Socialista-Partido Popular en la ciudad, ha valorado que haya unión entre los partidos políticos, "incluso aunque sean tan dispares como PP y PSOE, si encima de la mesa se pone Ourense, para reducir las diferencias ideológicas y llegar a acuerdos en cosasimportantes"